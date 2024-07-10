Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:09

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:09

Biricik Sevgilim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Peki, Biricik Sevgilim filminin konusu ne? Biricik Sevgilim filminin oyuncuları kim?

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Tahsili olmayan ama dürüstlükle çalışan taksi şoförü Mesut ile genç yaşına rağmen büyük başarılarla doçent olmuş Nihan’ın sınır tanımaz aşkı…Aslı Bekiroğlu, Ekin Mert Daymaz ve usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın kadrosunda olduğu romantik komedi film.

BİRİCİK SEVGİLİM OYUNCULARI KİM?