Biricik Sevgilim filminin konusu ne? Biricik Sevgilim filminin oyuncuları kim?

Biricik Sevgilim filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Biricik Sevgilim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Biricik Sevgilim filminin konusu ne? Biricik Sevgilim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:09
Biricik Sevgilim filminin konusu ne? Biricik Sevgilim filminin oyuncuları kim?
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Biricik Sevgilim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Peki, Biricik Sevgilim filminin konusu ne? Biricik Sevgilim filminin oyuncuları kim? 

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Tahsili olmayan ama dürüstlükle çalışan taksi şoförü Mesut ile genç yaşına rağmen büyük başarılarla doçent olmuş Nihan’ın sınır tanımaz aşkı…Aslı Bekiroğlu, Ekin Mert Daymaz ve usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın kadrosunda olduğu romantik komedi film.

BİRİCİK SEVGİLİM OYUNCULARI KİM?

  • Ekin Mert Daymaz 
  • Aslı Bekiroğlu
  • Nergis Kumbasar
  • Soley Akça

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