Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:39

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:41

İzleyenleri ekrana bağlayan Ay'ın Köpekbalığı Yüzü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Ay'ın Köpekbalığı Yüzü filminin konusu ne? Ay'ın Köpekbalığı Yüzü filmi oyuncuları kim?

AY'IN KÖPEKBALIĞI YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Onlarca yıl önce, SSCB öldürülemez köpekbalıkları geliştirdi ve onları aya fırlattı. Bugün, Amerikalı astronotlardan oluşan bir ekip hayatlarının mücadelesine katlanacak.

AY'IN KÖPEKBALIĞI YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maxi Witrak

Ego Mikitas

Michael Marcel

Tania Fox

Konstantin Podprugin

Lindsey Marie Wilson