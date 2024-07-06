Şangay Şövalyeleri filminin konusu ne? Şangay Şövalyeleri filmi oyuncuları kim?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şangay Şövalyeleri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki, Şangay Şövalyeleri filminin konusu ne? Şangay Şövalyeleri filmi oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:45
Şangay Şövalyeleri filminin konusu ne? Şangay Şövalyeleri filmi oyuncuları kim?
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İzleyenleri ekrana bağlayan Şangay Şövalyeleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Şangay Şövalyeleri filminin konusu ne? Şangay Şövalyeleri filmi oyuncuları kim? 

ŞANGAY ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Chon Wang ve Roy O'Bannon bütün vahşi batıyı ayakları altına aldıktan sonra bu kez Londra'dadırlar. Çin'deki asiler Chon'un babasının hayatına son verirler. Chon da bunun üzerine en yakın dostu Roy'u çağırarak intikam almak üzere Londra'ya doğru yol alır. Chon'un pek görüşmediği kız kardeşi olan Liu da diğer yandan kendi intikamını almak için planlar yapmaktadırlar. Roy, Liu ile tanışınca ona aşık olacak ve bütün bu karmaşanın iyice bir kaosa dönüşmesine yol açacaktır.

ŞANGAY ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jackie Chan
  • Owen Wilson
  • Fann Wong
  • Donnie Yen
  • Aidan Gillen
  • Aaron Taylor-Johnson

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