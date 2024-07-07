İstanbul Hatırası filmi konusu nedir? İstanbul Hatırası filmi nereden izlenir?

Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:13

Güncelleme: 07.07.2024 - 13:13

Yönetmen ve senarist Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" filminin 4K olarak yenilenmiş versiyonu, MUBI'de gösterime girdi. Peki, İstanbul Hatırası filmi konusu nedir?

İSTANBUL HATIRASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, Alexander Hacke adındaki müzisyen kültür karmasının yansıdığı müzik türlerini anlamak ve şehirdeki ahenkli tınlamaları kaydetmek için, hiç Türkçe bilmediği halde, İstanbul’a gelir. Burada Selim Sesler’le tanışır. Aralarındaki diyolaglar müzik diliyle gelişmeye başlar. Ardından bir çok müzisyen ve şarkıcı onların bu serüvenine katılır ve ortaya İstanbul’un çok sesli korosu çıkar. Tarzların farklılığı ortak amaçlarının en birleştirici özelliği oluverir. Hedefleri, İstanbul’un şarkısını yapmaktır.

YENİLENMİŞ HALİYLE MUBİ'DE

BaBa ZuLa, Ceza, Duman, Mercan Dede, Aynur Doğan, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Selim Sesler, Brenna MacCrimmon, Alexander Hacke, Orient Expressions, Replikas, Erkin Koray, Siya Siyabend ve Ayben'in yer aldığı sanatçı ve grupları bir araya getiren "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" filmi, izleyicileri İstanbul'un kalbinde müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

Film, yenilenmiş versiyonu ile MUBI üzerinden izlenebilir