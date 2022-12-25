Biz varız bu öykülerde… Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

25 Aralık 2022 Pazar, 00:03

Her günümüz günlük güneşlik, her anımız bahar bahçe değil, doğru... İyisi kötüsü, sevinçlisi kederlisi, acısı tatlısıyla kimi gün birbiriyle barışık çoğun karşıt gibi duran anlar / günler toplamıdır hayat dediğimiz hepimize armağan bu süreç. Bu çelişkiler yumağı, karşıtlıklar harmanında gün olur kederimizi, bungunluğumuzu katmerleyen; yalnızlığımızı çoğaltan günler de bağlar elimizi kolumuzu...

İşte öyle bir dönemdi, davetsiz konuk “covit”le baş etmeye uğraştığımız şu birkaç yıl. Ancak ne sanat boyun eğdi bu yaygın sıkıntıya ne hayat ne de doğa. Tersine, onca kayba karşın kararlılıkla geçildi o günler, aylar, yıllar... Çıkış yine dayanışmada, çare/ umar uzak uzak da olsa birbirimize uzanan ellerdeydi.

Pelin Güneş’in yeni yapıtı “‘Hayır”sız Dayım da o sıkıntılı süreçte, yalnızlığa direnmenin, onu aşıp hayatın akışına daha bir heyecanla karışmanın da ürünü olarak doğmuş öyküler toplamı olarak çalıyor kapımızı, okuma listelerimize göz kırpıyor.

MEKÂNLAR DA TANIDIK KAHRAMANLAR DA

Güneş kısa, heyecanla okuyup bir çırpıda sonuna ulaştığımız on beş öyküsünde on beş ayrı mekâna/ kente, onlarca farklı zamana taşıyor okurunu. Çoğu tanıdık, hepsi hayat dolu, hepsi rengârenk.

Kitabın adıyla çağırdığı oyunu öykülerin ara sokaklarında, tavan arasında, arka bahçesinde, kendiliğinden bir akışla / zorlamadan sürdürüyor.

Yalnızca mekânlar ve zaman mı; kahramanları ve karakterleri de dertleri tasaları, geçim sıkıntıları, işleri güçleri, okulları; heyecanları, merakları, beklentileri, dilekleri ve umutlarıyla epeyce tanıdık.

Bir romanı ya da dizi yapıtları okuma yolculuğunu aynı karakterlerle sürdüren öyküde de bunu bekleyen / uman okurlarını; bu yapıtında art arda sıralanan birbirinden bağımsız öykülerin başka mekân, zaman ve karakterlerle akıp gidişine ısındırmak için de şirin bir yöntem denemiş; İstanbul’dan Fethiye’ye, İzmir’den Trabzon’a kahramanların “ev”lerine konuk etmiş.

Nerdeyse her öykünün bir sokağında, bahçesinde kendimizden izler, kendi yaşamımızdan anlar karşılarken bizi bir arkadaş sohbeti ya da aile sıcaklığı da eşlik ediyor bize.

Arka planda; gelecek kararları, aile içi iletişim sorunları, kuşak farkının yol açtığı sıkıntılar, sağlıklı beslenme, mahalle kültürü, elimizden kayıp gidenler, üretim süreçleri vb. izlekleri tartışırken kurduğu dünyalar, oralara yakıştırdığı kahramanları ve karakterleriyle de sahici, sıcak bir okuma yolculuğunda hayata yeniden bakmaya bekliyor hepimizi.

‘Hayır’sız Dayım / Pelin Güneş / Elma Yayınevi / 160 s. / 10+ / 2022.