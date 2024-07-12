Bizans Oyunları filminin konusu ne? Bizans Oyunları filminin oyuncuları kim?
Bizans Oyunları filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bizans Oyunları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bizans Oyunları filminin konusu ne? Bizans Oyunları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bizans Oyunları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gani Müjde üstleniyor. Peki, Bizans Oyunları filminin konusu ne? Bizans Oyunları filminin oyuncuları kim?
BİZANS OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Güney Amerika’nın sıcağı Mayalar'ın canına tak ettirir ve taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu’ya göç etmeye karar verirler. Bağcılar civarına yerleşen Mayalar, Türk boyları ile kaynaşır ve Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun kültürüyle birleştirirler. Ama kısa zamandaki bu yükselişleri komşuları olan Bizans’ın dikkatini çeker. Barışsever Bizans Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranıdır ama imparatorluk içerisinde karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris'in entrikalarına engel olamaz. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor’u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de “yalnızlık Allah’a mahsus” deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar’ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA’lara dönüşecektir.
BİZANS OYUNLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Gürkan Uygun
- Tolgahan Sayışman
- Gonca Vuslateri
- Ünal Yeter
- Murat Dalkılıç
- Tuvana Türkay
- Nazmi Kırık
- Altuğ Yücel
- Ebru Aykaç
- Hazal Şenel
- Özge İnce
- Ömür Özdemir
- Anıl Altınöz
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