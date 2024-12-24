BKM ve DOT ortaklığında “Gurur ve Önyargı (gibi bir şey)” tiyatro oyunu prömiyer yaptı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:32

BKM ve DOT’un ortak yapımı olan “Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)” tiyatro oyunu, Jane Austen’ın klasikleşmiş romanını modern bir yorumla tiyatroseverlerle buluşturdu. İskoç yazar Isobel McArthur’un eğlenceli bir komediye dönüştürdüğü eser, 23 Aralık’ta Maximum Uniq Hall’de yapılan prömiyerle sahne aldı.

HİZMETÇİLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİR AUSTEN YORUMU

Regency dönemi İngiltere’sinde geçen hikâye, Jane Austen’ın eserinden farklı olarak, olayları üst sınıfın değil, onların günlük hayatını sürdüren hizmetçilerin gözünden ele alıyor. Dedikodu, mizah ve toplumsal eleştirilerle harmanlanan oyun, izleyicilere sınıfsal farklar ve toplumsal roller üzerine düşündürücü bir deneyim sunuyor.

BEŞ KADIN OYUNCUDAN ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS

Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın sahne aldığı oyunda, oyuncular birden fazla karakteri canlandırıyor. Hızlı rol değişimleri ve yüksek enerjili performanslarıyla dikkat çeken ekip, hikâyeye yeni katmanlar ekleyerek Austen dünyasını özgün bir bakış açısıyla yorumladı.

KODLANMIŞ TOPLUMSAL ROLLER ELE ALINIYOR

DOT Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen oyunda, kadınların ekonomik bağımlılığı, sınıf ayrımları ve patriyarka gibi temalar mizahi bir dille işleniyor. Daltaban, eseri “kodlanmış toplumsal rollerin cesur bir eleştirisi” olarak tanımlıyor ve oyunun, romantik çağrışımların ötesinde güçlü bir toplumsal sorgulama sunduğunu vurguladı.

ETKİLEYİCİ SAHNE TASARIMI VE KOREOGRAFİ

Dekor tasarımı Burak Etöz’e, kostümler Tomris Kuzu’ya, ışık tasarımı Cem Yılmazer’e ve müzikler Oğuz Kaplangı’ya ait olan oyun, estetik detaylarıyla dikkat çekiyor. Koreografi Tan Temel, müzikal performans çalışmaları ise Müge Oskay imzası taşıyor.

OYUN TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

İki perde ve toplamda 140 dakika süren “Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)”, 24 aralık (bugün) ve 13, 14, 20 Ocak 2025 tarihlerinde Maximum Uniq Hall’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Oyun, hizmetçilerin gözünden Austen’ın klasik karakterlerini mizahi bir dille yeniden şekillendirirken; aşk, toplumsal normlar ve kadın dayanışması gibi temaları merkezine alıyor. Farklı bir Austen deneyimi yaşamak isteyenler için bu eser, klasik bir hikâyeye modern bir dokunuş sunuyor.