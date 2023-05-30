Jennifer Lawrence'ın yer aldığı No Hard Feelings'in fragmanı yayımlandı
Başrolde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın yer aldığı "No Hard Feelings" filminin yeni fragmanı yayımlandı.
The Office, Good Boys ve Bad Teacher gibi projelerle tanınan Gene Stupnitsky'in yönetmen koltuğunu oturduğu, senaryosunu ise John Phillips ile kaleme aldığı Büyü de Gel (No Hard Feelings) filminden yeni fragman yayımlandı.
NO HARD FEELİNGS FİLMİNİN KONUSU
Finansal sorunlar çeken ve arabasız Uber sürücülüğü yapmaya çalışan Maddie'ye bir aile tarafından araba karşılığında üniversiteye gitmeye hazırlanan oğullarıyla çıkması teklif edilir. Bu teklifin kabul edilmesiyle de Maddie, çok da yakınlık kurmadığı yeni bir jenerasyonun hayatına dahil olur.
Açlık Oyunları serisi ile tanınan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'ın başrolünde yer aldığı No Hard Feelings filminin oyuncu kadrosunda Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick, Laura Benanti, Natalie Morales, Scott MacArthur ve Ebon Moss-Bachrach gibi isimler yer alıyor.
Film, Türkiye'de 23 Haziran 2023 tarihinde yayımlanacak.
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