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Wim Wenders’ın “Perfect Days” filminden ilk fragman

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapacak Perfect Days'in fragmanı yayınlandı. Filmi ödüllü Alman yönetmen Wim Wenders yönetiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:52
Wim Wenders’ın “Perfect Days” filminden ilk fragman
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Senaryosu Wenders ve Takuma Takasaki’ye ait olan filmin görüntü yönetmenliğini Franz Lustig üstleniyor. Filmin başrolündeyse Koji Yakusho yer alıyor. Yakusho, 2005 yılında altı dalda Oscar’a aday gösterilen Bir Geyşanın Anıları’nda başrol oynadı. Ertesi yıl, Cannes Film Festivali tarafından onurlandırılan ve Altın Küre ve Akademi Ödülleri kazanan Babel filminde de başrol oynadı. Filmde Yakusho dışında Arisa Nakano, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada ve Yumi Aso yer alıyor.

Yönetmenliğini Wim Wenders'ın yaptığı film, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapacak. 

PERFECT DAYS'İN KONUSU NEDİR?

Film, Tokyo’da tuvalet temizleyicisi olarak sürdürdüğü basit hayatından son derece memnun görünen Hirayama’nın yaşadıklarını anlatıyor. Yapım, tekdüze bir hayata sahip olan karakterin yaşadığı bir dizi beklenmedik karşılaşma ile yavaş yavaş geçmişine dair daha fazla şeyin ortaya çıkmasına odaklanıyor.


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