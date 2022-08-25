Charlie'nin Melekleri 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Charlie'nin Melekleri 3 filmi nerede çekildi? Charlie'nin Melekleri filminin müzikleri...

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:19

Charlie'nin Melekleri filminin yönetmen koltuğunda Elizabeth Banks oturdu. Elizabeth Banks ve Evan Spiliotopoulos'un senaristliğini yaptığı Charlie'nin Melekleri filminin süresi 1 saat 59 dakikadır. Charlie'nin Melekleri (2000) ve Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz (2003) sinema filminin devamı niteliğindedir. Ivan Goff ve Ben Roberts'ın aynı adlı televizyon dizisi vardır.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genç bir mühendis, iletişim alanında tehlikeli olabilecek bir teknolojiyi ortaya çıkarır. Bunun üzerine Charlie'nin üç genç meleği harekete geçer ve tüm dünyayı yaklaşan büyük tehlikeden korumak için hayatlarını riske atar.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

-Kristen Stewart

-Naomi Scott

-Ella Balinska

-Elizabeth Banks

-Djimon Hounsou

-Sam Claflin

-Noah Centineo

-Nat Faxon

-Patrick Stewart

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 4.9 olarak karşımıza çıkıyor.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Charlie'nin Melekleri filmi İstanbul, Hamburg ve Berlin'de çekildi. Filmin İstanbul'daki çekimleri tarihi yarımadada gerçekleşti.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLM MÜZİKLERİ

Filmin müzikleri Brian Tyler tarafından yapıldı. İstanbul'da çekilen sahnelerde şarkıcı Ece Seçkin'in Adeyyo adlı şarkısı kullanıldı.