Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin konusu nedir? Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin IMDb puanı kaçtır?

Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin, yönetmen koltuğunda Dave Wilson yer almaktadır. Dram, aksiyon ve fantastik türde olan film, televizyon ekranlarında sık sık izleyici ile buluşmaktadır. Peki, Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin IMDb puanı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 10:32
Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin konusu nedir? Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin IMDb puanı kaçtır?
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14 Mart 2020 yılında vizyona giren Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin senaristliğini Kevin Van Hook ve Jeff Wadlow üstlenmiştir. Başrollerinde Vin Diesel ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin, süresi 1 saat 50 dakikadır. İşte, filme dair merak edilenler...

BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bloodshot: Durdurulamaz Güç filmi, Ray Garrison bir çatışma sırasında öldürülür. Fakat nanoteknolojik yenilikleri üzerinde uygulayan bilim insanlarından olaşan gizli bir teşkilat tarafından hayata döndürülür. Birtakım özel güçlerle birlikte döndürülen Ray Garrison'ın, kendisini hayata döndürenlere bile güvenemeyeceği olaylar çerçevesi içerisindedir. Öldürülmüş olan karısının intikamını almaya çalışacaktır. 

BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Vin Diesel
  • Toby Kebbell
  • Guy Pearce
  • Talulah Riley 
  • Lamorne Morris
  • Sam Heughan
  • Eiza GonzalezJóhannes Haukur 
  • Jóhannesson
  • Eiza González

DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR? 

Filmin IMDb puanı 5.7 olarak karşımıza çıkıyor. 


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