Boğazın ortasında müzik resitali
Flütte ve vokalde Fatih Erkoç ile piyanoda Kerem Görsev müzik fırtınası estirdi.
Nat King Cole’den, cazın büyülü dünyasına uzanan, sımsıcak içimizi ısıtan müzikler, Kuruçeşme açık hava konserindeydi. İki efsanenin, dayanılmaz resitali doyumsuzdu. Konser başlama saati gelip geçmesine rağmen seyirciler bir türlü yerlerini alamadılar. Boğazın eşsiz rüzgârına eşlik eden notalar, izleyicileri büyüledi.
FATİH ERKOÇ VE KEREM GÖRSEV
Denizden geçmekte olan ve Boğaz turu denilen yeni tür eğlence anlayışını sallayacak olan elbette, kalite ve nitelikti.
Bizim Sanremomuz olan Kuşadası Müzik Festivali’nden büyüyen ve “Herkes biraz caz dinlese ülke daha gelişir” diyen Fatih Erkoç, birlikte albüm çıkardıkları Kerem Görsev ile seyircileri mest ettiler. Elbette bizlere her melodide, o aradığımız güle vardıran Fatih Erkoç'un performansı tartışılmaz. Birlikte sol anahtar paydasında buluşan, buluşturan Kerem Görsev, bazen piyanosunu Fatih Erkoç'a teslim etti. Aralarındaki dostluk, sahneye de olumlu yansıyordu. Her zaman olduğu gibi sesi ile en iyi yorumlamaya sahip Fatih Erkoç, sesteki iniş çıkışları muazzam yansıttı. Eser yorumlarını anlatamaya gerek yok. O Fatih Erkoç. Ve o Kerem Görsev ve birlikte ne güzeller. Sahneleri bol olsun!
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