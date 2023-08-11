Aşk-ı Memnu'nun hiç görülmemiş kamera arkası görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı
Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya gibi oyuncuların yer aldığı bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'nun daha önce görülmeyen bir kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı.
Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu, dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran bir yapım.
Finaliyle, her yaz ekrana gelen tekrar bölümleriyle ve hep zirvede yer almasıyla; aradan yıllar geçmesine rağmen çok konuşulan dizi Aşk-ı Memnu'nun daha önce hiç görülmeyen bir kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı.
SET FOTOĞRAFÇISI İLK KEZ PAYLAŞTI
Final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçen (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır) Aşk-ı Memnu'nun o hiç bilinmeyen karesini, dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Yayımlanan karede Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Beren Saat yer alıyor.
İşte yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf...
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