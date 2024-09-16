Borusan Contemporary’de bu sezon ABD’li sanatçı Aitken’in eserleri yer alıyor: ‘İçimdeki Şehir’ kapılarını açtı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 04:00

Sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle ürettiği mekâna özgü yerleştirmesinin de bulunduğu sergi ile Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi “Ebedi Prelüd”, 17 Ağustos 2025 tarihine kadar Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.

İstanbul’da Rumeli Hisarı’nın hemen yanında, ikinci köprüye ve aralıklarla Türkiye’nin en pahalı evi diye haberleri çıkan Zeki Paşa Yalısı’nın da komşularından “Perili Köşk”. Aitken sergiyi hazırlarken köşkten ve Avrupa ile Asya’yı bağlayan konumundan etkilenmiş, “Büyüleyici ve başka hiçbir yere benzemiyor” diyen sanatçı, “İçeri girip parlak bir duvarda iyi aydınlatılmış bir dizi resim görmek değil, kapıyı açıp bu girdabın içine düşmek istedim” ifadelerini kullanıyor.

Hareket ile hareketsizlik, aşırı hız ile yavaşlık, bağlantı ile yalnızlık arasında yer alan çalışmalar, günümüzün kentsel, fiziksel, dijital ve duygusal ortamlarında insanın yönünü sorguluyor.

EŞZAMANLI DİĞER SERGİ: EBEDİ PRELÜD

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun yeni seçkisi “Ebedi Prelüd” ise “İçimdeki Şehir” ile eşzamanlı olarak Perili Köşk’te açıldı. Sergi ziyaretçilerini teknolojinin şekillendirdiği yeni bir çağda, sınırsız bir sanat yaratımını keşfe davet ediyor. Dijital çağın sanat üzerindeki dönüştürücü etkisi, bu sergide gözler önüne seriliyor. Uluslararası çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin eserlerini bir araya getiren serginin önemli bir bölümü ilk kez gösterilecek olan farklı dijital tekniklerle üretilmiş çalışmalardan oluşuyor.