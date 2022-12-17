Şarkıcı Zeynep Bastık'tan kötü haber: Konser veremeyecek...
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurga kemikleri kırıldı. 2 gün önce merdivenlerden düştüğünü belirten Bastık, bir süre sahnelere ara verecek.
Şarkıcı Zeynep Bastık bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurdu.
"CİDDİ AĞRILAR ÇEKİYORUM..."
Bir süre sahnelere ara vereceğini belirten Bastık, "Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.
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