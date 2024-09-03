Bozcaada Caz Festivali’nin etki raporu bölgeye katkı sağlayacak: ‘Adayla bağ güçleniyor’

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

Her sene bir önceki senelerdeki hatalar düzeltiliyor, yeni uygulamalara geçiliyor. Örneğin 2023 yılında festivalin etkilerini ölçen bir rapor geçen günlerde yayımlandı. Bu raporda ada halkının festivalden beklentileri dahil olmak üzere her türlü olumlu olumsuz görüş toplandı ve bu seneki festivale hazırlık da buna göre yapıldı.

Ana sponsorluğunu Paribu’nun üstlendiği festivalde bu yıl katılımcılar üç gün boyunca aralarında Kraak & Smaak, Alfa Mist, Anika Nilles, Girls in Airports ve Cenk Erdoğan gibi önemli müzisyenleri dinleme fırsatı bulacak. Festival, sunduğu müzik programının yanı sıra yürüttüğü “Keşif” programıyla adaya yayılan atölye çalışmaları, geziler, paneller ve tartışma oturumları gerçekleştirerek toplumsal cinsiyet, ekolojik dönüşüm ve toplumsal kapsayıcılık alanlarında savunuculuk yapmaya devam edecek. Biz de bu yılki festivali ve geçen yılın etki raporunu Bozcaada Caz Festivali’nin kurucularından Çağıl Özdemir ve Murat Sezgi’yle konuştuk.

ÖZEN VE DİKKAT…

Bozcaada Caz Festivali sanki uzun yıllardır yapılıyormuşçasına akılda ve dilde yer etti. Size göre bunun nedeni ne?

Murat Sezgi: Bu durumun etkisini görmek bazen şaşırtıyor. Hiç beklemediğimiz yerlerde ve beklemediğimiz durumlarda festivalin isminin, ne zaman yapıldığının bilindiğini görebiliyoruz. Bunun farklı sebepleri var. Özen ve dikkat anlamında çizgiyi olabildiğince bozmadan ve hatta geliştirerek iş çıkarmaya çalıştık. Ortaya çıkan fikirler, konular, aynı zamanda tüketicisi olduğumuz ve ilham aldığımız şeyler. Festivale en az 5-6 kere gelen kişilerle tanışıyoruz. Bizi daha fazla mutlu eden bir şey olamaz. Programlamayı beğenmedikleri ya da “keşke şu müzik olsaydı/olmasaydı” diyen insanlar bile güvenip bir sonraki yıl tekrar gelebiliyor.

Geçen yılki festivalin etki raporunun önemi nedir? Bu yıla ne gibi katkılar sağladı?

Çağıl Özdemir: 2023 yılında festivalin etkilerini ölçtük ve sonuçları bu yıl paylaşmaya başladık. Bozcaada Caz Festivali’ni sadece bir müzik etkinliği olarak görmüyoruz; aslında burada, adaya ve topluma nasıl bir katkı sağladığımızı ve bu katkının neye dönüşebileceğini anlamaya çalışıyoruz. Keşif etkinlikleriyle yıllardır bir şeyler yapıyoruz ama bu sene farklı bir odak noktamız var: Yerelle bağımızı daha da güçlendirmek. Festivalin Bozcaada’ya nasıl daha fazla fayda sağlayabileceğini, adanın kalkınmasına nasıl daha çok destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu, bu yılki en büyük fark ve rapor da bu çabalarımızı destekler nitelikte.

KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

Rapora göre Bozcaada Caz Festivali’ne kadın katılımcı sayısı daha fazla. Neye bağlıyorsunuz?

Ç.Ö: Evet, bu sonuç bizim için oldukça anlamlı. Bozcaada Caz Festivali olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif olarak çalışıyoruz. Bu bağlamda, festivalde kadın katılımcı sayısının yüksek olması, bu alandaki çabalarımızın bir yansıması olarak görülebilir. Bu konu genelde seçtiğiniz içerikten iletişim dilinize, ekibin konuyla ilgili duruşuna göre etkisini yükseltebiliyor.