'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı
Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında memleketi Kırşehir'de anıldı. 'Bozkırın Tezenesi'nin mezarına çok sayıda yurttaş akın etti. Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Bizim için acısı hala taze. Bütün sene boyunca onunla beraber yaşıyoruz" dedi.
'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10’uncu yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'de mezarı başında anıldı.
Neşet Ertaş'ı anma törenine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, torunu Kerem Ertaş ve çok sayıda yakını ve yurttaş katıldı.
"YARALARIMIZ KABUK BAĞLAMIYOR"
Ziyarette Ertaş'ın kabrine çiçek bırakarak dua etti. Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Bugün babamızın vefatının 10'uncu yıl dönümü. Bizim için acısı hala taze. Bütün sene boyunca onunla beraber yaşıyoruz. Yeniden hatırlıyoruz, yeniden yaralarımız deşeleniyor. Yaralarımız kabuk bağlamıyor. Sağ olsun sevenlerimiz, büyüklerimiz bütün ailemiz burada bizi yalnız bırakmıyorlar. Artık yaralarımızı deşenlere de büyüklerimizin lafıyla cahilin kusuruna bakılmaz deyip geçmeye çalışıyoruz. Gittikçe zorlaşsa da ailemizle ve sizlerle beraber karşı durmaya çalışıyoruz” dedi.
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