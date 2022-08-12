Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeline saldırı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde halk ozanı Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 09:14
Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeline saldırı
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde, halk ozanı Neşet Ertaş’ın ilçe meydanına dikilen büstü, belediyenin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.

Ertaş’ın büstü daha sonra Kaman ilçesinde 'Abdallar Mahallesi' olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesi'ne konuldu.

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi.

Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. 

 


Neşet Ertaş Kırşehir saldırı

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