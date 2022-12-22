Bu hafta 4 film sinemaseverler ile buluşacak

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:32

Bu Cuma birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Korkudan komediye, dramdan biyografiye ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

23 Aralık Cuma günü vizyonunun öne çıkanları:

AYI KARDEŞLER: DÜNYA'YA DÖNÜŞ



Animasyon tutkunlarını harika bir maceraya çıkaran Çin yapımı Ayı Kardeşler: Dünya'ya Dönüş (Boonie Bears: Back to Earth), ayı kardeşler olan Bramble ve Briar’ın uzay macerasını anlatıyor. Filmde uzaydan düşen gizemli bir kübik nesne Bramble'a süper güçler veriyor. Bunun üzerine Bramble ve Briar, Vick ile birlikte çalışarak uzaylı bir istilacıya ve kötü bir orduya karşı mücadele ediyorlar.

I WANNA DANCE WİTH SOMEBODY



Sony stüdyosu tarafından hazırlanan müzikal biyografi türündeki I Wanna Dance with Somebody, ünlü sanatçı Whitney Houston’ın yaşamını konu ediniyor. Film, izleyicileri Houston'ın kariyeri ve müziği ile birlikte duygusal ve enerjik bir yolculuğa çıkarıyor. Başrolünde Naomi Ackie bulunduğu ve senaryosu Oscar ödülü Anthony McCarten tarafından yazılan eserin yönetmen koltuğunda ise Kasi Lemmons oturuyor.

MARİC



Yönetmenliğini Ebru Delibaş’ın yaptığı yerli korku filmi Maric, evliliklerinin beşinci yılında olmalarına rağmen, hâlâ çocukları olmayan Serdar ve Gizem çiftinin başından geçen olayları işliyor. Kocasının son zamanlarda tuhaf davranışlar sergilediğini fark eden Gizem, iyi vakit geçirmek için bir ufak bir tatil ayarlıyor. Fakat gittikleri yerde Serdar’ın tuhaflıkları artıyor. Bu musallata çare arayan çift kendilerini Lübbey köyünde buluyor. Ancak kimsenin yaşamadığı köy onlara tam bir cehennem oluyor.

R.M.N



Cristian Mungiu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dram filmi R.M.N., Matthias'ın Almanya'daki işinden ayrıldıktan sonra döndüğü köyünde gelişen olayları konu ediniyor. Almanya’da bir mezbahadaki işinden ayrıldıktan sonra Transilvanya’daki çok etnikli köyüne dönen Matthias, oğlunu ve köyü mantıksız bir korku ve huzursuzluğun gölgesi altında buluyor.