Sinemayı batıran adam: Şahan Gökbakar

12 Aralık 2022 Pazartesi

Recep İvedik 7 filmini sinema salonlarında değil Disney+ adlı dijital platformda yayına sokan Şahan Gökbakar, tarihi bir fırsatı kaçırdı.

Sinema sektörünün kahramanı olarak anılmak varken, o da kendisini dijital platformların kucağına atıp paranın kurbanı oldu.

Şimdi kendisine sorsanız diyecektir ki, röportajlarında bunu bile diyemedi, "Ben Recep İvedik 7 anlaşmasının gösterim haklarını pandemi döneminde Disney+’a sattım. Yani o dönem oturduğum yerden 7 milyon dolar para kazandım. Daha ne isteyeyim"...

Bu arada Şahan Gökbakar’ın paraya mı ihtiyacı var? Tabii ki yok. Eğer bu anlaşmadan dönüp filmini sinema salonlarına koysaydı şu anda sinema sektörünün bu zor günlerinde destek veren bir “kahraman” olarak anılacaktı. Ama şimdi sinemayı bitiren ve ihanet eden adam olarak anılacak.

Şahan Gökbakar’ın sinemadan kazandığı paraları görmezden gelip yaptığı o talihsiz açıklama da bu işin üzerine tuz-biber ekti: “1 bilet minimum 50 TL. 4 kişi gitsen 200 TL. Yoluydu, yediğin içtiğindi 300-350 TL. Sadece bir kere izleyeceksin. Aşağı yukarı bu paraya 1 yıl boyunca Disney abonesi olup istediğin kişilerle izleyebilirsiniz. Hem de başka binlerce film ve dizi de cabası. Hangisi daha iyi olmuş.”

Şimdiye kadar 40 milyon seyirciyi sinemaya götüren Şahan Gökbakar, sinema sektörü için değil ama senin için bayağı kârlı olmuş diyebiliriz. O da Disney+’ı ballandıra ballandıra anlatmandan belli.

HİÇBİR ÜNLÜYÜ GALASINA ÇAĞIRTMADI

Filminin galasını bile kendi yapamayan adam olarak da tarihe geçen Şahan Gökbakar, gazetecilerin “Cem Yılmaz’ı galanıza davet ettiniz mi'' sorusuna bile, “İlk defa kendi galamıza davetli olarak geldik. İlk defa bu organizasyonu biz yapmadık. Ben de konuğum şu anda burada. Bunu Disney organize etti. Bilmiyorum kimler davetli kimler değil ama biz davetliyiz” diyerek olayı geçiştirdi.

Ama ben size olayın aslını söyleyeyim. Cem Yılmaz dahil olmak üzere hiçbir ünlüyü galasına davet ettirmedi.

İLK İHANETİ YILMAZ ERDOĞAN YAPTI

Şahan Gökbakar’ı burada suçluyoruz ama sinema sektörüne ihanet edenlerin başında gelen isim Yılmaz Erdoğan’dı. Organize İşler: Sazan Sarmalı 1.400’den fazla salonda aynı anda gösterime girmişti. 2 haftada 2.5 milyondan fazla izleyici ile buluşmuştu. Film, 3. haftasında sinema salonlarında kapalı gişe oynarken beklenmedik bir haberle sarsıldı. Organize İşler: Sazan Sarmalı Netflix’e satılmıştı. Sinema sektörü şoktaydı. Yılmaz Erdoğan da paranın kurbanı olmuş filmini Netflix’e 2019’da 1 milyon dolara satmıştı. Ama satılan sadece bir film değil sinema sektörüydü.

Daha sinema salonlarında gösterimi devam ederken yapılan bu anlaşma ne kadar yanlışsa, Şahan Gökbakar’ın sinema salonlarının bu kadar kötü bir durumdayken yaptığı anlaşma da o kadar yanlış.

Film 4. gününde ama Recep İvedik 7’yi kaç kişi izledi biliyor muyuz? Hayır. Dikkat edin film gazetelerde haber bile olmuyor. Daha doğrusu Şahan’ın filmi konuşulmuyor.

1 KADININ YAPTIĞINI 3 ADAM YAPAMADI

Türk sinemasında mısır, pandemi ve ekonomik kriz tarihi yazılırken kahraman olarak Bergen ve yapımcısı Mine Şengöz hatırlanacak.

25 yıla damga vurmuş iki ünlü oyuncu Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile yapımcı - oyuncu Yılmaz Erdoğan sinema salonlarının belki de kapanmasına neden olacaklar.

Son zamanlarda bilhassa pandemiden sonra sinema sektörünü güldüren ve o kadar ısrarlara rağmen dijital platformlara verilmeyen Bergen oldu. 17 günde 4 milyondan fazla seyirciyi sinemayla buluşturan film Recep İvedik 5’in rekorunu bile kırdı.

Sinema sektöründe Bergen, sinema sektörünü kurtaran kahraman, Recep İvedik 7 de sinema sektörünü batıran film olarak tarihe geçmiş oldu.