Bu hafta 8 film vizyona girecek
8.05.2026 21:14:00
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan animasyona 8 film vizyona girecek.

Bu hafta sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra Portekiz Aşkı, Mortal Kombat II, Fünye, Kremlin'in Büyücüsü, Iron Maiden: Burning Ambition,  Kill Bill: Mevzunun Tamamı, Arnie & Barney Şapşik Kardeşler ve Babil'in Laneti filmleri vizyona girecek.

 

Mortal Kombat II

Dünya çapında fenomen haline gelen efsanevi dövüş sanatları serisinin merakla beklenen filmi "Mortal Kombat II", ilk filmle büyük ses getiren Simon McQuoid'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Devam filminde Dünya Alemi'nin varlığını korumak için verilen mücadele, bu kez acımasız hükümdar Shao Kahn'ın tehdidiyle bambaşka bir boyuta taşınırken Johnny Cage karakterinin de katılımıyla kuralsız ve kanlı bir savaş başlıyor.

Johnny Cage rolüne Karl Urban'ın hayat verdiği filmde Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herrima, Joe Taslim ve Adeline Rudolph oynuyor.

Kill Bill: Mevzunun Tamamı

Quentin Tarantino'nun iki filmlik eserini tek bir anlatıda buluşturan 2006 yapımı filmi "Kill Bill: Mevzunun Tamamı" yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Aksiyon sahneleriyle bilinen filmin başrollerinde Uma Thurman ve Lucy Liu yer alıyor.

Portekiz Aşkı

Cansu Dere, Diogo Morgado ve Ines Heredia'nın başrollerini paylaştığı "Portekiz Aşkı" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

İsmail Şahin'in yönetmenliğini yaptığı film, nişanlısının ihanetini öğrenince hayatını geride bırakıp kaçan Yasemin'in, tesadüfen gittiği Portekiz'de Jose isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla başlayan kendini keşif hikayesini konu alıyor.

Fünye

David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği "Fünye", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyle beyaz perdedeki yerini alacak.

Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson ve Gugu Mbatha-Raw'ın başrollerini paylaştığı yapım, Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması sonrasında başlatılan kitlesel tahliyeyi ve yaşanan kaosu anlatıyor.

Filmin Londra'da başlayan gizemli hikayesi İstanbul'a kadar uzanıyor.

Kremlin'in Büyücüsü

Giuliano da Empoli'nin 2022 tarihli romanından uyarlanan "Kremlin'in Büyücüsü", 1990'ların çalkantılı Rusya'sında sanat dünyasından gelip Vladimir Putin'in en yakın danışmanı olan kurgusal Vadim Baranov'un gözünden iktidarın perde arkasını beyaz perdeye yansıtacak.

Paul Dano'nun başrolünde oynadığı Politik gerilim türündeki filmde Vladimir Putin karakterine Jude Law hayat veriyor.

Iron Maiden: Burning Ambition

Iron Maiden grubunun 50 yıllık kariyerini ve heavy metal kültüründeki etkisini konu alan müzikal film "Iron Maiden: Burning Ambition", 1975'ten bugüne arşiv görüntüleri, grup üyeleri ve Lars Ulrich, Javier Bardem gibi isimlerle yapılan röportajları izleyiciye sunacak.

Malcolm Venville'nin yönettiği belgesel, Iron Maiden'ın bir kültürel hareketin şekillenmesine sağladığı katkıyla rock müzik ve heavy metalin toplum ve kültür üzerindeki etkilerine dair yerleşik bakış açılarını nasıl zorladığını irdeliyor.

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

Sean Heuston'ın yönettiği animasyon film "Arnie & Barney Şapşik Kardeşler", karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını kuraklıktan kurtarmaya çalışmasını işliyor.

Babil'in Laneti

Mazlum Yiğit'in çektiği "Babil'in Laneti", Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla yaşanan paranormal olayları ele alıyor.

