Bu hafta dünya sanat sahnesinde neler oluyor?

Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:50

Güncelleme: 02.09.2024 - 19:50

Bu hafta dünyanın dört bir yanında sanatseverler, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına kadar geniş bir yelpazede birbirinden çeşitli etkinliklerle buluşacak. İşte bu hafta dünyanın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilecek bazı önemli etkinlikler...

SANAT FUARLARI

New York: "Salon Zürcher" Fuarı

Her yıl New York'ta düzenlenen "Salon Zürcher" sanat fuarının bu yılki organizasyonu, Zürcher Gallery'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, New York ve Paris'ten çağdaş sanat eserleri sergilenecek. Toplamda 6 farklı galeride, çeşitli sanat eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Seul: "Kiaf SEOUL" Sanat Fuarı

Güney Kore'nin başkenti Seul, 4-8 Eylül tarihlerinde modern ve çağdaş sanat fuarı "Kiaf SEOUL"a ev sahipliği yapacak. Bu etkinlik, uluslararası ve yerel sanatçıların eserlerini sergileyeceği büyük bir buluşma noktası olacak.

Sydney: "Sydney Contemporary" Fuarı

Avustralya'da 5 Eylül’de başlayacak olan "Sydney Contemporary" sanat fuarı, çağdaş sanatın en yeni örneklerini, sanata dair panelleri ve canlı performansları sanatseverlerle buluşturacak. 9 Eylül’e kadar sürecek fuar, Avustralya'nın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

New York: "Clio Art" Fuarı

New York'un tanınmış bağımsız sanat fuarlarından "Clio Art", 5-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan fuarda, dünyanın farklı ülkelerinden bağımsız sanatçılar, eserlerini sergileyecek. Fuar, sanatı desteklemek ve bağımsız sanatçılar için önemli bir platform sunmak amacıyla düzenleniyor.

KONSERLER

Dünya genelinde pek çok ünlü sanatçı ve müzik grubu, hayranlarıyla buluşmak için sahneye çıkacak:

Ünlü pop şarkıcısı Justin Timberlake, 4 Eylül'de Hamburg'da sahne alacak.

ABD'li dans grubu Aventura, 5-6 Eylül'de Madrid’de performans sergileyecek.

Rock grubu Coldplay, bugün Dublin’de konser verecek.

Punk rock grubu Green Day, 4 Eylül'de ABD'nin Michigan eyaletinde sahne alacak.

Indie pop şarkıcısı Maggie Rogers, 5 Eylül'de Londra’da hayranlarıyla buluşacak.

R&B sanatçısı Usher, 6 Eylül'de New York'ta performans sergileyecek.

Heavy metal grubu Overkill, yarın Hanover’de müzikseverlerle buluşacak.

FILM FESTIVALLERI

"Deauville Amerikan Film Festivali"

Paris'te düzenlenecek olan "Deauville Amerikan Film Festivali", 6 Eylül’de 50. kez kapılarını sinemaseverlere açacak. Festivalde 8 kategoride toplam 105 film gösterilecek, bu da sinema tutkunlarına geniş bir seçenek sunacak.

"Toronto Uluslararası Film Festivali"

Kanada'nın en prestijli film etkinliklerinden biri olan "Toronto Uluslararası Film Festivali", 5-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ünlü yönetmen David Cronenberg ile Hollywood yıldızları Amy Adams ve Cate Blanchett, festivalde onur ödülü alacaklar. Festivalde ayrıca "All of You", "The Cut", "Heretic" ve "The Fire Inside" adlı filmler gösterilecek.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Bu hafta ABD sinemalarında vizyona girecek olan filmler:

"Advanced Chemistry", yarın vizyona girecek.

"Beetlejuice Beetlejuice", 6 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

"The Front Room", aynı tarihte vizyona girecek.

"The Thicket", 6 Eylül’de sinemalarda olacak.

"Continue", ABD’de gösterime girecek.

"Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln", eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün hayatını konu ediyor.

"The Cowboy and the Queen", 6 Eylül’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.