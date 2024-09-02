Bu hafta İstanbul’da sanat rüzgarı: Konserler, sergiler ve daha fazlası...

Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:53

Güncelleme: 02.09.2024 - 18:53

İstanbul, bu hafta da sanatseverler için geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyor. Yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve performanslar, kentin kültürel hayatını canlandıracak.

KONSERLER VE PERFORMANSLAR

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda 4 Eylül'de, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma Uygulama Korosu, “Sivas Kongresi 105. Yıl Anısına” adlı özel bir konserle müzikseverlerle buluşacak. Konserde, Türk halk müziği ve modern folk müziği eserleri dinleyicilere sunulacak.

Maximum Uniq Açıkhava

BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi, 5 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. Dinamik dans performansları ve etkileyici koreografileriyle tanınan topluluk, izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunacak.

Aynı sahnede yarın Sertab Erener, 6 Eylül’de Volkan Konak, 7 Eylül’de Hande Yener ve 8 Eylül’de Serdar Ortaç müzikseverlerle buluşacak. Her biri kendine özgü tarzıyla tanınan sanatçılar, en sevilen şarkılarını İstanbul seyircisi için seslendirecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde ise 4 Eylül’de Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, 5-6-7 Eylül’de Mabel Matiz ve 8-9 Eylül’de Melike Şahin sahne alacak. Ajda Pekkan’ın nostaljik parçaları ve Mabel Matiz’in benzersiz müzikal yorumuyla gerçekleşecek konserler, dinleyicilere müzik dolu akşamlar yaşatacak.

SERGİLER

Mahzen-i Esrar Sergisi

Galata/Kuledibi Mevlevihanesi'nin mahzeninde düzenlenen “Mahzen-i Esrar” sergisi, tarihi eserlerin zengin bir koleksiyonunu sunuyor. Hat levhası, tespih, tombak, kavukluk ve levha gibi Osmanlı dönemi eserlerinin sergilendiği bu sergi, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Yerebatan Sarnıcı’nda Vlastimil Beranek Sergisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek” sergisi, Yerebatan Sarnıcı’nda sanatseverleri ağırlıyor. Bu eşsiz mekânda düzenlenen sergi, ziyaretçilere sanatla dolu bir deneyim sunuyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi: İş’in 100 Yılı Sergisi

Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı vesilesiyle yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi’nde, “İş’in 100 Yılı” kalıcı sergisi de ziyaretçilerini bekliyor. Bu sergi, bankanın tarihini ve Türkiye’nin ekonomik gelişimini anlatan zengin bir koleksiyona sahip.