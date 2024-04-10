Bu yıl 23. kez düzenlenecek festival, 17 Nisan’da açılışını yapacak

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Festivalin açılış konserinde, kemanda Çekya’dan Daniel Matejca’ya Giritli şef Nikos Haliassas yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Açılış konseri, “Klasik Batı Müziği”nin en önemli bestecilerinden Çek kompozitör Antonin Dvorak’ın ölümünün 120. yılı olması nedeniyle, büyük besteci anısına yapılacak. Bu yılki oluşum sürecini festivalin sanat yönetmeni Hüseyin Başkadem ile konuştuk.

Uzun yıllardır bu klasik müzik festivalinin oluşumu için uğraşıyorsunuz. Bu yıl nasıl bir yol izlediniz?

Bu yılki festival maalesef çok zor oldu. Seçim süreci, ekonomik sıkıntılar ve sponsor problemleri nedeniyle yabancı sanatçıların Türkiye’ye, özellikle Afyon’a gelmeleri eskisinden daha da zor oluyor. Bütün bunları kurgulamak inanın imkânsıza yakın bir süreç. Tabii teknik anlamda uluslararası standartlarda imkânlar sunamıyorum. Bir Steinway piyano sunamıyoruz mesela. Bir de bu yıl ve bundan sonra festival Afyonkarahisar’ın Yeni Müzesi’nde olacak. Bu yıl ilk etkinlik bir senfoni orkestrasını, Yunanistan’dan gelen bir şefi ve Prag’dan gelen çok değerli ve güçlü bir kemancıyı ağırlayacak. Sanatsal anlamda insanları giderken mutlu bir şekilde göndermek işin en zor kısmı.

UMUDUMUZ YÜKSEK...

Festivalin programını nasıl oluşturdunuz?

Festivalin programını oluştururken asıl hedef yurtdışı bağlantılarını ve müzisyenleri temin etmek ve okul söyleşilerine katılacak olan birçok değerli insanı tespit etmek oldu. Popülerlikten uzak, kişilik olarak daha kreatif ve çocuklarla iletişim kurabilecek isimleri belirledik. Festivali oluşumunun ikinci ayağı olan mekânlar... Mekânları tespit ederek oralarda kurguları gerçekleştirebilecek bir ön hazırlık yapıyorsunuz fakat gelen bütçe buna müsade etmiyor ve mümkün olduğunca küçülüyorsunuz.

Yurtdışı transferleri yani sanatçıların ulaşımı, konser mekânlarındaki akustik ve onlarca kişiyle bürokrasinin isteğini bir arada harmanlamak. En önemlisi ve en zoru bu, bilboardlara afiş asamamak. Maalesef söylenecek çok şey var ama 24 yıldır Afyon’da umudu ayakta tutan bir duruşumuz olduğu için, şimdi onu daha çok yükseltmemiz ve hâlâ umut vardır diyerek çabalamamız gerekiyor. Nâzım’ın söylediği gibi inşallah güzel günler gelecek.

Festivalde müzikseverleri neler bekliyor?

Bu yıl festivalin açılışı ve kapanışı çok özel konserlere sahne olacak. Açılışta besteci Antonin Dvorak’ın ölümünün 120. yılını Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile Giritli bir şef Nikos Haliassas ile yapacağız.

Keman sanatçısı Daniel Matejca, 2022 Eurovizyon Genç Yetenekler Yarışması’nı kazanan bir sanatçı; Telemann Keman Yarışması - Polonya, Jugend Musiziert - Almanya, Kocian Keman Yarışması - Çek Cumhuriyeti ve Virtuosos V4+ - Macaristan gibi çeşitli uluslararası keman ve müzik yarışmalarının da galibi. Kapanış konserini Jülide Yalçın, Hyun Sook Tekin ikilisi verecek. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Türkiye’nin önde gelen iki sanatçısının yine Afyonkarahisar Yeni Müze’de verecekleri keman piyano ziyafetiyle sona erecek.

OKUL SÖYLEŞİLERİ...

Festivalin Okul Söyleşileri bölümünde, kültür sanat dünyasından sanatçıların katılımıyla Afyon Lisesi ve Afyon TED Koleji sınıflarında sabah ve öğleden sonra olmak üzere öğrencilerle yüz yüze söyleşiler yapılacak. Söyleşilere katılacak olanlar ise şöyle: Sinema yazarı Atilla Dorsay; filmlerinin senaryosu, yapım ve yönetimi kendisine ait kadın sinemacı Handan İpekçi; çocuk edebiyatı denilince ilk akla gelen isim yazar Yalvaç Ural; yazar Metin Celal, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk; yazar Feridun Andaç; yazar, yemek kültürü araştırmacısı, eğitmen Engin Akın; geçen yıl 90. yaşını kutlayan yazar Adnan Özyalçıner; yazar A. Ömer Türkeş; haber spikeri, sunucu ve eğitimci Defne Sarısoy; arkeolog, yazar, yayıncı Nezih Başgelen ve çizdiği bant karikatürleri dünyaca tanınan karikatürist Piyale Madra yer alacaklar. Aynı çerçevede Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu’ndaki okul etkinliklerine yaptıkları dinletilerle katılım sağlayan müzisyenler ise Marie Hasonová kemanda; Michael Forst kemanda; Matouš Hason viyolada ve Yeliyzaveta Chkhartishvili fagotta olacak.

