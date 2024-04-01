Burcu Köksal, Cumhuriyet tarihi boyunca Afyon'un seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu

Afyonkarahisar’da dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, cumhuriyet tarihi boyunca kentin seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:57
Burcu Köksal, Cumhuriyet tarihi boyunca Afyon'un seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu
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Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da dün mahalli idari seçimleri gerçekleştirildi.

Seçimler sonrası CHP’nin adayı Burcu Köksal resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP aynı zamanda çok partili döneme geçildikten sonrada kentte Köksal ile birlikte ilk defa belediye başkanlığı kazandı.

Öte yandan, Köksal’ın önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor.


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