Buluşma da büyük, çağrısı da! Y. Bekir Yurdakul'un yazısı...

Yayınlanma: 07.01.2023 - 00:03

Güncelleme: 07.01.2023 - 00:03

Okyanuslardalar, denizlerdeler... Irmaklar hatta dereler de evi onların. Onları tanıyorsunuz. Belki de hepsini. Arada bilmedikleriniz / aşina olmadıklarınız varsa iki usta, Nazmi Ağıl ve Dilek Yördem, sizi şirin mi şirin bir tanışma oyununa bekliyorlar. Şiir-bilmece demişler adına; bana sorarsanız çok daha fazlası.

Desen: DİLEK YÖRDEM



‘EVLER’İ TEMİZ KALSIN

Desenler, renkler, çizgiler, sözcükler, uyaklar... hepsi ayrı bir dünya olarak sesleniyor daha kapağı çevirmeden. Ve bir arada, olağanüstü uyumlu bir ekip olarak yer alıyorlar sahnede.

Çocuklar için de yer yer gülümseten, arada şaşırtan ne ki hiçbir kalabalığa yer vermeyen; sımsıcak, yalın dizeler kaleme alan Nazmi Ağıl, bu kez balıklarla el ele denizlere açılıyor.

Desen: DİLEK YÖRDEM



Kitabın sayfalarını dolaşırken suların, su altının varsıllığının bütünüyle farkına varamadan günden güne daha çok kirlettiğimiz, kıymetini bilmediğimiz o inanılmaz dünyada yarattığımız kirlilik düşüyor aklıma.

Bence her biri birbirinden ilginç balıklardan yirmi dokuzunun kimliğini resimli şiir-bilmecelere saklarken ve bu hoş oyuna çekerken bizi, Ağıl’ın asıl derdi parçası olduğumuz doğa, tükenmez sandığımız denizler dolayısıyla su üstüne yeniden düşünmemiz.

Haydi, katılalım bu oyuna! Hem onları bulalım/ tanıyalım hem düşünelim oyun içinde hem de şairin isteğini yerine getirip yeni dizeler katalım bu güldesteye.

Büyük Balık Buluşması / Nazmi Ağıl / Resimleyen: Dilek Yördem / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 72 s. / 9+ / 2022.