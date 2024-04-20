Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta dört oyunla sahnedeki yerini alacak...

Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta dört oyun sahneleyecek.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:27
Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta dört oyunla sahnedeki yerini alacak...
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Bursa Devlet Tiyatrosu, önümüzdeki hafta sanatseverleri dört farklı oyunla buluşturacak.

"Küçük Korku Dükkanı" müzikali, 23-26 Nisan tarihlerinde saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahnelenecek. Ayrıca, 27 Nisan'da ise hem saat 15.00 hem de 20.00'de seyircilerle buluşacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla "Harikalar Mutfağı" oyunu, 21 ve 22 Nisan'da saat 14.00'te, 23 Nisan'da ise saat 11.00'de AVP Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

"Uçurtmanın Kuyruğu" adlı oyun ise 23-27 Nisan tarihleri arasında saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Ayrıca, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında "Lobotomobilin Üç Seferi" adlı oyun, 20 ve 21 Nisan'da saat 20.00'de Ramazanoğlu Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 23 ve 24 Nisan'da ise saat 20.00'de Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.


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