Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:14

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi. Elif Buse Doğan konserinde halk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Doğan, "Samsak döveci ", "Yalan dünya" ve "Hasretinden yandı gönlüm" gibi şarkıları sanatseverler eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda sanatçı Elif Buse Doğan ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.