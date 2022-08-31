Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi
Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan konser verdi.
Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi. Elif Buse Doğan konserinde halk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Doğan, "Samsak döveci ", "Yalan dünya" ve "Hasretinden yandı gönlüm" gibi şarkıları sanatseverler eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda sanatçı Elif Buse Doğan ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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