30 Ağustos Beşiktaş’ta Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu konseriyle kutlandı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 01:24

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümünü Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu konseri ile kutladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinliklere katılarak yurttaşlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaştı. Kutlamalar Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde yapılan resmi törenle başladı. İlçe protokolünün katıldığı törende Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na ilçe halkı adına çelenk sundu. Ardından Akaretlerden başlatıp Barbaros Meydanına doğru yapılan Zafer Yürüyüşü ile duygulu ve gurur dolu anlar yaşandı. Kutlamalar Kenan Doğulu konseriyle devam etti.

MİLLİ BAYRAMLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ



Başkan Rıza Akpolat, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nı komşularımızla coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Beşiktaş, milli bayramların çok coşkulu, çok heyecanlı kutlandığı bir yer. Cumhuriyet kurulurken, Mustafa Kemal Atatürk yola çıkarken, Beşiktaş Akaretler'deki evinden yola çıkmıştır. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında, Büyük Taarruza, zafere giden yolda Beşiktaş'ta çok önemli kararlar alınmıştır. Kurtuluş savaşları planlarının yapıldığı, düşman gemileri Dolmabahçe önlerine geldiklerinde 'Geldikleri gibi giderler' dediği yerin adıdır Beşiktaş. Beşiktaş her zaman cumhuriyete, cumhuriyetin değerlerine, milli bayramlarına olağanüstü bir biçimde sahip çıkar" açıklamasını yaptı.

ÇOK COŞKULU BİR YÜRÜYÜŞ OLDU



Zafer yürüyüşünü binlerce kişiyle yaptıklarını belirten Başkan Rıza Akpolat, “Çok coşkulu bir yürüyüştü. Hem katılan komşularımız hem çarşının içerisinde bulunan vatandaşlarımızın da eşlik etmesiyle gerçekten çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Özlüyoruz, insanlarımız milli bayramlarını kutlamak istiyor. Milli bayramların mutlaka coşkuyla kutlanması, bu kısıtlamaların önüne geçilmesi gerekiyor. Biz de bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" dedi.

FESTİVALLERİMİZ 1 EKİME KADAR DEVAM EDECEK



Başkan Rıza Akpolat son olarak konser alanında gençlere şu şekilde seslendi:

“Bu alandaki büyük çağrının adı 30 Ağustos. Bizi umutlandıran bu çağrı, bizi heyecanlandıran bu çağrı bize geleceğe umutla bakmamızı sağlayan aslında bu çağrı, halkına güvenen ve onunla birçok engeli aşan birçok mücadeleyi veren ve önüne gelen bütün engelleri aşan Ulu Önderimiz ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısıdır. O çağrının izinde olmaya, o çağrıyı büyütmeye ve geleceğe taşı sonuna kadar devam edeceğiz. Festivalimiz var. Bugün itibariyle Kenan Doğulu konseriyle başladı. 1 Ekim'e kadar 30 gün boyunca Beşiktaş Festivali'miz devam edecek. Hem bu bulunduğumuz alanda hem de Sanatçılar Parkı'nda 21 konser, tiyatro, sinema etkinlikleri, görsel sanatlar, şovlar oluşacak. Ve bütün bu festivalimiz halkımıza açık ve ücretsiz olacak. Herkesi bekliyoruz."

Yürüyüşe katılan Semra Polat, “Yürüyüşe katılmak çok güzel bir duyguydu. En azından bazı belediyelerin bunlara öncülük etmesi çok güzel. Ben Kâğıthane'de oturmama rağmen buraya geldim. Ülkece bu bayramları coşkuyla kutlamamız gerekir. Ülkemize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

ATATÜRK'Ü ANAN İLÇELER ÇOĞALMALI



Yine yürüyüşe katılıp konsere gelen 70 yaşındaki Hatice Ocak ise duygularını şu şekilde ifade etti:

“Biz sürekli yürüyüşlere katılıyoruz. Zaten hep Beşiktaş'tayız. Atatürk'ü bize yaptıklarını, ilkelerini, inkılaplarını her şeyini anlatan ilçelerimizin çoğalmasını diliyoruz. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum. Bugün onları en güzel şekilde anmanın mutluluğunu yaşıyoruz."