Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "2. Arkeoloji Festivali" (Arkeofest), tarih meraklılarını 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde buluşturdu.
İlki 2020'de düzenlenen Arkeoloji Festivali- Arkeofest kapsamında geçmişi 8 bin 500 yıl önceye dayanan Arkeopark Açık Hava Müzesi'ndeki festivalde, sikke basımı, Hitit çivi yazısı ile kilden çömlek ve fosil kolye yapımına ilişkin atölye çalışmaları gerçekleştirildi; bölgede hazırlanan stantları gezen katılımcılar, mozaik, sikke basımı, restorasyon, Hitit çivi yazısı atölyesi, kilden çömlek, fosil kolye, yontma taştan alet ve sepet yapımları ile demir dövme, ok atma, minyatür kerpiç ev uygulaması gibi birçok deneyimi yaşadı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren festivalde katılımcılar, sikke basımından mozaik yapımına kadar birçok atölyedeki etkinlikleri görme imkanı buldu.
Aileleriyle festivale katılan çocuklar ise tekstil baskı, çömlekçi çarkı, çatlak yumurta ile kağıt atölyesi, boyama, hazine avı, ilkel müzik aleti yapımı gibi faaliyetlerle eğlendi. Uzman personel eşliğinde arkeolojik kazı yapan çocuklar, toprak altından buldukları çömlekleri çıkardı.
Ayrıca iki gün boyunca çocuklar için "Rafadan Tayfa"nın Göbeklitepe gösterisi sunuldu.
Festivalde, Antandros Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve Doç. Dr. Yasemin Polat, Troia Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ve Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Serap Ala Çelik, arkeoloji, müzecilik ve bilim adına merak edilenleri de cevapladı. Etkinlikte, Müzeler Şube Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Antandros Derneği, Yalova Belediyesi, Besaş, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Derneği, Bilim ve Teknoloji Merkezi de stantlar kurarak misafirleri ağırladı.
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