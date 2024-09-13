Buz Devri'nden devam filmi geliyor!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 22:03

Güncelleme: 13.09.2024 - 22:03

Bir başka Buz Devri filmi aktör John Leguizamo tarafından doğrulandı. Sid'in seslendirme sanatçısı serinin yeni bir filminin yolda olduğunu doğruladı. Film, 2022'de Disney+ için yapılan The Ice Age Adventure of Buck Wild adlı spinoff nedeniyle teknik olarak Ice Age 7 olacak.

Son ana film olan Buz Devri: Collision Course, 2016 yılında Blue Sky Studios tarafından canlandırılmıştı. Ancak animasyon stüdyosu Nisan 2021'de kapatıldı ve Buck Wild spinoff'u daha sonra 20th Century Animation ve Bardel Entertainment tarafından üretildi. Bu da Buz Devri 6'nın, serinin orijinal stüdyosu tarafından canlandırılmayan ilk doğrudan devam filmi olacağı anlamına geliyor.

SESLENDİRMENLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Ice Age Adventures of Buck Wild'ın oyuncu kadrosunda, serinin önemli karakterleri yer almasına rağmen, orijinal film serisinden sadece Simon Pegg Buck'ı canlandırmak üzere geri döndü. Buna Manny (Sean Kenin Elias-Reyes), Sid (Jake Green) ve Diego (Skyler Stone) ana üçlüsünün yanı sıra Ellie (Dominique Jenkins), Crash (Vincent Tong) ve Eddie (Aaron Harris) için yeni seslendirmeler de dahildi. Filmde ayrıca, akronunun peşinden koştuğu yan hikayesi o ana kadar serinin her filminin klasik bir parçası olan Scrat de yer almadı.