'Cadı Üçlemesi 15+' MUBI’de izleyiciyle buluştu
Ceylan Özgün Özçelik’in yazıp yönettiği “Cadı Üçlemesi 15+” 25 Haziran’dan itibaren MUBI’de izlenebilir.
Prömiyerini 41. İstanbul Film Festivali’nde yapan, yönetmen ve senarist Ceylan Özgün Özçelik’in “Cadı Üçlemesi”nin ikinci filmi “15+”, evlilik hayatı boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmış kadınların trajik hikayelerini tüm gerçekliğiyle dile getiriyor.
Yapımcılığını Armağan Lale’nin (Filmada) üstlendiği, Gülçin Kültür Şahin ve Hare Sürel’in tüyleri diken diken eden seslendirmesi ile hayat bulan belgeselde iki kadın, cezaevlerinden, sevgi ve öfkelerini, çocukluklarını, düs¸ ve kâbuslarını paylas¸ıyor. “Cadı Üçlemesi 15+”, 25 Haziran’dan itibaren sadece MUBI’de izlenebilir.
Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çeken “Cadı Üçlemesi: 15+” belgeselinin destekçileri arasında; Aybüke Pusat, Belçim Bilgin, Billur Arıkan, Burcu Biricik, Canan Ergüder, Cemre Ebüzziya, Ceren Moray, Damla Sönmez, Ece Dizdar, Elif Yakarçelik, Emre Boncuk, Fadile Paksoy, Gülhan Düzgün, Hasibe Eren, Hazal Kaya, İrem Sak, Önem Günal ve Selen Şenay yer alıyor.
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