Çağan Irmak'tan yeni film
Yönetmen Çağan Irmak, 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikayesini anlatacağı yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet için çalışmalara başladı.
Yönetmen Çağan Irmak, senaryosunu kaleme aldığı ve 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikâyesini anlatacağı yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in hazırlıklarına başladı.
Box Office Türkiye'ye göre sinemada son olarak 2018 yapımı Bizi Hatırla filmiyle izleyiciyle buluşan Çağan Irmak, yaklaşık dört yıl aradan sonra yeni filminin hazırlıklarına başladı. Sinemacının senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturacağı filmin adı, yapım şirketi Orchestra Content'in yaptığı paylaşımda Sevda Mecburi İstikamet olarak duyuruldu.
Ünlü bir oyuncunun, kızıyla yarım kalan hikâyesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatacak olan filmin müziklerinde ise Teoman'ın imzası olacak. Kısa süre içerisinde çekimlerine başlanması planlanan Sevda Mecburi İstikamet'in önümüzdeki sinema sezonunda vizyona girmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Bedel ödeyecekler