Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı

Yayınlanma: 11 Ocak 2023 - 23:10

Güncelleme: 11 Ocak 2023 - 23:10

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 5 yıldır birlikte olan çift ayrıldı.

Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin, yaz aylarında evlenecekleri iddia edilmişti.