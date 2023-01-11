Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın, yaklaşık 5 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 5 yıldır birlikte olan çift ayrıldı.
Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin, yaz aylarında evlenecekleri iddia edilmişti.
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