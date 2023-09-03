Çağdaş Rus Ressamlar Sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde açıldı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 03:00

Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko, serginin amacının “Rus kültürünü Türkiye’ye tanıtmak” olarak açıkladı. İlk kez Cumhuriyet gazetesi ile bir sergi düzenlediklerinin altını çizen Sotniçenko, 1922 yılında, Türkiye’ye ilk kez gelen ve Türk kurtuluş mücadelesine tanıklık eden, bu tanıklığı da resimlerine işleyen Rus ressam Yevgeni Lanseray’ın o dönemki eserlerinin sergisinin de 15 Eylül’de CKM’de açılacağını duyurdu.

‘İKİ KOMŞU EL ELE’

Açılışta konuşan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu ise “Serginin iki kardeş ve komşu ülkenin el ele gelmesine aracılık ettiğini” vurguladı. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş de “Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı nedeniyle diğer kültür faaliyetlerimiz de yoğun olarak devam edecek” dedi.

Öte yandan Ankara CKM’de Çelyabinsk Devlet Kültür Enstitüsü Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Natalya Gaşeva, pastel boya ile çalışma teknikleri üzerine atölye düzenledi.