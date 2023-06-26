CKM’de ‘Havada İz Bırakanlar’ Sabiha Gökçen’ sergisi...
Hava astsubayı, araştırmacı-yazar Mustafa Kılıç’ın “Havada İz Bırakanlar; Sabiha Gökçen” adlı sergisi Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) açıldı.
Ağırlıklı olarak Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen’in fotoğrafları ile havacılıkla ilgili kuramsal dergiler, belgeler ve fotoğraflardan oluşan sergi gazetemizin Çankaya Abidin Daver Sokak’ta bulunan Ankara temsilciliğinde açıldı.
Kılıç, sergi açılışından önce Türk havacılık tarihine ilişkin bir konuşma yaptı. Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan uçaklardan söz eden Kılıç, Sabiha Gökçen’in hayatına ilişkin dinleyicilere bilgi verdi. Sergi, bir hafta boyunca CKM’de ziyaret edilebilecek.
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