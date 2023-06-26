CKM’de ‘Havada İz Bırakanlar’ Sabiha Gökçen’ sergisi...

Hava astsubayı, araştırmacı-yazar Mustafa Kılıç’ın “Havada İz Bırakanlar; Sabiha Gökçen” adlı sergisi Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) açıldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00
CKM’de ‘Havada İz Bırakanlar’ Sabiha Gökçen’ sergisi...
Abone Ol google-news

Ağırlıklı olarak Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen’in fotoğrafları ile havacılıkla ilgili kuramsal dergiler, belgeler ve fotoğraflardan oluşan sergi gazetemizin Çankaya Abidin Daver Sokak’ta bulunan Ankara temsilciliğinde açıldı.

Kılıç, sergi açılışından önce Türk havacılık tarihine ilişkin bir konuşma yaptı. Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan uçaklardan söz eden Kılıç, Sabiha Gökçen’in hayatına ilişkin dinleyicilere bilgi verdi. Sergi, bir hafta boyunca CKM’de ziyaret edilebilecek. 


Sabiha Gökçen

İlgili Haberler

Ankara CKM'de ‘Sabiha Gökçen’ söyleşisi

Ankara CKM'de ‘Sabiha Gökçen’ söyleşisi
Değeri tam 1 milyon 600 bin lira! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi

Değeri tam 1 milyon 600 bin lira! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi
Sabiha Gökçen’de valiz içerisinde kilolarca insan saçı ele geçirildi

Sabiha Gökçen’de valiz içerisinde kilolarca insan saçı ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler