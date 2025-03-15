'Çankaya Tek Kişilik Oyunlar Festivali' sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:17

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:17

Ankara’da tiyatro tutkunlarının merakla beklediği Çankaya Tek Kişilik Oyunlar Festivali, bu yıl 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22-28 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival, tiyatro dünyasına önemli katkılar sunan Mustafa Ahmet Yuvanç’ın anısına gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festival, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi gibi önemli sahnelerde izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında tek kişilik tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli atölye ve eğitim çalışmaları da gerçekleştirilecek.

ZENGİN PROGRAMLA TİYATRO SEVERLERİN KARŞISINDA

Festivalin bu yılki programında, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik oyunlar yer alıyor. Ayrıca, tiyatro sanatına ilgi duyanlara yönelik atölyeler ve eğitim etkinlikleri de düzenlenecek. İşte festivalin öne çıkan oyunları ve etkinlikleri:

22 Mart 2025

• Reha Özcan Kumpanyası – Bir Garip Orhan Veli (Yılmaz Güney Sahnesi)

• Bu Yapım – Miyav (Çocuk Oyunu) (Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Sabahattin Ali Konferans Salonu, Saat: 13.30)

23 Mart 2025

• İn Oyuncuları – Bir Mülazım Artist Afife Jale (Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Sabahattin Ali Konferans Salonu)

• Kobalt Sahne (Atölye) – Tiyatroda Aksiyon (Yaşar Kemal Kültür Merkezi - İnce Memed Sahnesi)

• Özgür Sahne – Yalancı Maymun (Çocuk Oyunu) (Yılmaz Güney Sahnesi, Saat: 14.30)

24 Mart 2025

• Aralık Sahne – Kürk Mantolu Madonna (Yaşar Kemal Kültür Merkezi - İnce Memed Sahnesi)

• Krom Medya (Atölye Çalışması) – Oyunculukta Beden Kullanımı (Yılmaz Güney Sahnesi)

• Antiyap (Eğitim Çalışması) – Ankara’nın Tiyatro Tarihi (İyi Bir Seyirci Olmak) (Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Sabahattin Ali Konferans Salonu)

25 Mart 2025

• Kinesis Kültür Sanat – Ayakkabılar (Yılmaz Güney Sahnesi)

• Aralık Sahne (Atölye Çalışması) – Oyunculukta Meisner Tekniği ve Tiyatroda Çağdaş Dans (Yaşar Kemal Kültür Merkezi - İnce Memed Sahnesi)

• Ankara Barosu & Perde Sanat Tiyatrosu – Mesaiden Sonra Tiyatro (Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Sabahattin Ali Konferans Salonu)

26 Mart 2025

• Mustafa Ahmet Yuvanç Anma – Hayyam Tiyatro Oyunu

• Ankara Simurg Oyuncuları – Onur Ödülü ve Tiyatro Emekçileri Ödülleri (Yılmaz Güney Sahnesi)

• Talimhane Tiyatrosu – Harika Şeyler Listesi (Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Sabahattin Ali Konferans Salonu)

27 Mart 2025

• BKM Mutfak – Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikâye (Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Sabahattin Ali Konferans Salonu)

• Opus Görsel Sanatlar – İstanbul’un En Güzel Kızı (Yılmaz Güney Sahnesi)

• Tiyatro İklimler – Bir İdam Mahkûmunun Son Günü (Yaşar Kemal Kültür Merkezi - İnce Memed Sahnesi)

USTA SANATÇI ANILACAK, EMEKÇİLERE ÖDÜL VERİLECEK

Festivalin en anlamlı bölümlerinden biri de Mustafa Ahmet Yuvanç Anma Etkinliği olacak. Tiyatro sanatına uzun yıllar hizmet etmiş sanatçının anısını yaşatmak amacıyla düzenlenecek bu etkinlikte, tiyatroya emek veren isimlere ödüller takdim edilecek.

Tek kişilik oyunların sahnede yarattığı büyük etkiyi bir kez daha gözler önüne serecek festival, 22-28 Mart 2025 tarihleri arasında tiyatroseverlere unutulmaz bir hafta yaşatacak.

Sanatseverler için bir gelenek haline gelen Çankaya Tek Kişilik Oyunlar Festivali, bu yıl da dopdolu programıyla izleyicileri bekliyor.