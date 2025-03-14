Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? 13. Portakal Çiçeği nerede?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:26

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:26

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yer alan Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne geçen yıl yurt içi ve yurt dışından 1.5 milyon kişi katılım göstermişti. Peki, Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Festivali nerede?

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Nisan'da yeniden Adana'da! Heyecanla beklenen 13. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl 4-13 Nisan'da kapılarını aralıyor. Festivalin kortej bölümü ise 5 Nisan Cumartesi günü olacak. Festivalin programı ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEREDE?

Portakal Çiçeği Karnavalı; Atatürk Parkı, Merkez Park, Tarihi Kent Merkezi, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde düzenleniyor. Bazı özel etkinlikler dışında karnaval boyunca tüm etkinlikler ücretsiz oluyor.

Karnaval tarihlerinde yerli ve yabancı ziyaretçiler için bazı noktalarda kamp alanları da hazırlanıyor.