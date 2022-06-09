Canlandıranlar Yetenek Kampı ‘22 yeni film ve oyun projeleriyle yola çıktı

09 Haziran 2022 Perşembe, 19:20

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Projesi kapsamında desteklenerek 12'ncisi düzenlenen Canlandıranlar Yetenek Kampı (CYK ‘22), MSGSU Beşiktaş Yerleşkesi’nde mart ayında başladı.

Bu sene destekçiler arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Altus, BUGLAB Tekmer ve Beşiktaş Belediyesi de bulunuyor. Animasyon ve bağımsız oyun sektörlerine yeni yetenekler kazandırmayı amaçlayan Canlandıranlar Yetenek Kampı, şimdiye kadar onlarca canlandırma yönetmenine ilk veya ikinci filmlerini gerçekleştirmelerinde destek oldu.

Canlandıranlar Yetenek Kampı bu yıldan itibaren bağımsız oyun üretmek isteyenlere de destek vermeye başladı.

Canlandıranlar Yetenek Kampı proje seçmeleri kapsamında 23 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan 42 başvuru arasından seçici kurul, 6’sı film ve 4’ü oyun olmak üzere 10 proje seçti.

2010 yılında gerçekleşen ilk Canlandıranlar Yetenek Kampı’na katılarak ödüllü kısa animasyon filmler üretmiş yönetmenler; İdil Ar (İstanbul), Nurbanu Asena (İstanbul’da Sıradan Bir Gün) ve Melis Bilgin (Tetrist) CYK ‘22’nin seçici kurulunda yer aldı.

CYK ‘22 SEÇİLEN PROJELER

Kısa Animasyon Film Projeleri ve Yönetmenleri:

Kirpik - Doğa Kılcıoğlu

Kadın - Ezgi Su Korkmaz

Ekranlar - Kübranur Özdemir

Omid - Meral Didar Güzelkara

Sığınak - Sevde Kaya

Home Sweet Home - Yiğit Armutoğlu

Oyun Projeleri:

Monster Hunter - Ahmet Anter Yağız

Wisdom of Sariel - Berkay Sayer

Miyalma - Merve Turan

Mask of Memories - Yusuf Buğra Şentut

CYK ‘22 ATÖLYE TAKVİMİ, PİTCHİNG VE DESTEK

Haziran ayı boyunca CYK ‘22 kapsamında seçilmiş projelerin yönetmenlerine yönelik özel koçluk etkinlikleri ve herkese açık, ücretsiz sunum, panel ve atölyeler ile seçilmiş projeler geliştirilecek. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında 10 projenin tamamı, CYK ‘22 kapsamındaki koçluk ve imece yöntemleriyle üretilecek. 29 Eylül tarihinde, tüm projelerin mevcut hallerinin Pitching seansı ve proje izlemesi yapılacak. CYK ‘22 Pitching Jürisi oyun ve animasyon alanındaki profesyonellerden oluşuyor. Jüride yer alan isimler; Başar Muluk (Peak Games), Güven Çatak (BUG Lab), Mehmet Kurtuluş (Anima İstanbul), Özgül Gürbüz (Toonxr Animation) ve Yeşim Aktaş (Melon).

Jürinin seçeceği 2 film ve 1 oyun projesinin her biri 5000 TL’lik destek alacak.

Etkinlik Takvimi

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan sunum, panel ve atölyelerde Canlandıranlar ve BUG üyeleri ile alanının uzmanları yer alacak ve bu etkinlikler MSGSÜ’nün Beşiktaş Yeleşkesi’nde Haziran ayı boyunca gerçekleşecek.

4 Haziran

14:00 Oyunda Hikaye Anlatımı Atölyesi - Mehmet Ali Şen

10 Haziran Cuma

19:30 Onluk Buluşma - Eskişehir Özel / 2008-2021 arasında üretilen filmlerden bir seçki

11 Haziran Cumartesi

14:00 Oyun Teknolojilerinin Animasyon Üretme Amaçlı Kullanımı - Oytun Kal

16:00 Oyun için Ses Tasarımı Atölyesi - Başar Ünder

18 Haziran Cumartesi

14:00 Piksel Sanatı Atölyesi - Gökçe Çimen

16:00 Proje Dosyası ve Sunum Atölyesi - Berna Gençalp

25 Haziran Cumartesi

14:00 Panel: Çağdaş Sanatta Animasyonun Yeri ve NFT Teknolojileri - Evrim Kavcar,

Meltem Şahin, Koray Birand

16:00 Sunum: Oyun Jenerikleri - Güven Çatak, İpek Torun

29 Haziran Çarşamba

CYK Pitching Platformu

KAMPIN ARKA PLAN BİLGİLERİ

Canlandıranlar Derneği

Berat İlk’in kurucusu ve başkanı olduğu Canlandıranlar Derneği 2011 yılında, Cemal Erez, Yonca Ertürk, Vincent Bouvard, İdil Ar, Melis Bilgin ve Gökhan Okur tarafından kurulmuştur. Derneğin tüm kurucuları ve üyeleri ödüllü sanatçılar, yönetmenler ve yapımcılardır. Ayrıca, 2012 yılında ASIFA Türkiye de Berat İlk tarafından kurulmuştur. Canlandıranlar Derneği, kar amacı gütmeyen ve yeteneklere odaklanan bir dernektir. Canlandıranlar, etkinliklerini gönüllülük yoluyla düzenlemektedir. Dernek, kısa bağımsız animasyon film yapımcılığını desteklemekte ve 2013 yılından itibaren Uluslararası Canlandıranlar Kısa Animasyon Film Festivali’ni organize etmektedir.

Canlandıranlar Yetenek Kampı

Canlandıranlar Yetenek Kampı, ilki 2010 yılında gerçekleşen, eğitim ve kısa animasyon film üretimini kapsayan, etkinlikleri yıl boyu süren bir organizasyondur. İlk olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirildi. Üniversiteler ve prodüksiyon şirketleri Canlandıranlar Yetenek Kampı’nın destekçileri arasında yer alıyor. Canlandıranlar Yetenek Kampı’nın amacı, Türkiye’deki bağımsız animasyon sinemasını desteklemek ve gençlere animasyon yolu ile kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir sanatsal alan sağlamak. Canlandıranlar Yetenek Kampı, animasyon alanında çalışan gençlere ve alana girmek isteyenlere odaklanıyor. Bugüne dek Canlandıranlar Yetenek Kampı’nda, tema ve teknik çeşitliliğe sahip düzinelerce kısa animasyon film üretildi. Bu filmlerin birçoğu ulusal ve uluslararası festivallerde seyirci ile buluştu ve ödüller kazandı.

CYK PROJE BAŞVURUSU SEÇİCİ KURULU

Nurbanu Asena - Animasyon Yönetmeni ve İllüstrasyon Sanatçısı

Psikoloji, sosyoloji, kadın ve çocuk konuları etrafında hikaye bazlı film ve medya işleri üretmektedir. Lisans derecesini New York Parsons Tasarım Okulu’nun ‘Tasarım ve Teknoloji Bölümünden, yüksek lisansını da Chevening Bursiyeri olarak Londra’daki Goldsmiths Üniversitesi’nden almıştır. Yarattığı kısa filmler ile yerli ve yabancı pek çok festivale katılmış ve SİYAD ödülü kazanmıştır. Yakın zamanda ilgisini teknoloji ve sanatın kesiştiği interaktif medya alanlarına çeviren Nurbanu, Adobe’nin AR sanatçı rezidans programına seçilmiştir.

Melis Bilgin - Sanatçı ve Akademisyen

Özel Amerikan Robert Lisesi’nin ardından Bennington College’da görsel sanatlar ve tiyatro alanında başladığı lisans eğitimini tiyatro alanında bitirdi; İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde sinema alanında yüksek lisans ve sanatta yeterliğini tamamladı. New York’ta çeşitli oyun, müzikal ve operalarda yönetmen, yardımcı yönetmen ve dramaturg olarak görev aldı, Ridge Theatre’ın BAM’de sahnelenen “Klinghoffer” isimli operasında yardımcı yönetmenlik yaptı. Amsterdam, Berkeley, Ljubljana, Mannheim, Milano, Paris, Prag, Rotterdam, Varna da aralarında olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli sergi ve festivallerde yapıtları sergilendi. İstanbul Modern, CerModern ve İstanbul Film Festivali’nde de video çalışmaları gösterilen sanatçının “Tetrist” isimli kısa animasyon filmiyle çeşitli uluslararası ve ulusal ödülleri bulunuyor. Disiplinlerarası çalışan sanatçı İstanbul’da yaşıyor; kısa film, animasyon, video performans ve görsel sanatlar alanlarında üretiyor, yazıyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

İdil Ar Uçaner - Animasyon Yönetmeni, Karakter Tasarımcısı ve İllüstratör

Mimar Sinan Üniversitesi ” Endüstri Ürünleri Tasarımı” bölümünden mezun olduktan sonra Berlin – KunsthochshuleWeissensee’de yüksek lisansını tamamladı. Bu esnada animasyonu keşfetti ve animasyon yönetmeni olmaya karar verdi. En son filmi ”Bahçe” İsveç’te düzenlenen 2017 ”Uppsala Kısa Film Festivali’nde” En iyi Çocuk Filmi ödülünü aldı.”Bahçe” birçok ulusal ve uluslararası festivalde izleyiciyle buluştu.

CANLANDIRANLAR DERNEĞİ HAKKINDA

2011 yılında kurulan Canlandıranlar Derneği, canlandırma ile ilgili kişilerin bir arada durmasını sağlar.

Dernek üyeleri arasında canlandırma sinemasına gönül vermiş kişiler, ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödül almış film yönetmenleri de bulunuyor.

Canlandıranlar Derneği, genç yeteneklere film üretme imkanı sağlayan Canlandıranlar Yetenek Kampı, Uluslararası Canlandırma Günleri, Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali gibi sene boyunca çeşitli etkinlikler yapmaktadır.