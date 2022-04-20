Cannes Film Festivali'nin afişinde 'The Truman Show' var

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:50

Cannes Film Festivali yaklaşırken festivale dair her yeni gelişme gündem olmaya devam ediyor. En son festivalin bu yılki afişi yayınlandı. Daha önce de birçok yıldız ismi ve farklı film karelerini afişlerinde kullanan festivalin bu yılki afişinde Peter Weir’in yönettiği, başrolünü Jim Carrey’nin üstlendiği “The Truman Show” (1998) filminden bir görsel var.

‘Eflatun’un Mağarası’ alegorisinin modern bir yorumu olarak çekilen “The Truman Show”un festival afişinde kullanılması hakkında Cannes’dan yapılan resmi açıklamada “Bu sahne izleyicileri sadece gerçek ve onun temsili arasındaki sınırı araştırmaya davet etmekle kalmıyor ama aynı zamanda manipülasyon ve katharsis arasında kurmacanın gücü üzerine de kafa yormaya çağırıyor. Truman sahtelikten kaçıp da basamaklardan yukarı doğru çıkarken, Festival de, o ünlü basamakları tırmanan kırmızı halısıyla izleyicileri sinema salonuna, sanatçıların gerçeğini görmeye davet ediyor” dendi.