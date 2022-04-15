2022 Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu
75. Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu.
Bu yıl 75'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu.
David Cronenberg, Kelly Reichardt, Chan-Wook Park, Hirokazu Kore-eda gibi sinemacıların yeni filmleri Altın Palmiye için yarışacak.
Emin Alper'in yeni filmi Kurak Günler ise festivalin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gösterilecek.
Bu yılın resmi seçkisi, festival direktörü Thierry Fremaux ve görevden ayrılan başkan Pierre Lescure tarafından açıklandı.
George Miller'ın yeni filmi "Three Thousand Years of Longing"in yanı sıra "Top Gun: Maverick" ve "Elvis" gibi iki Hollywood filmi de festivalde yarışma dışı olarak ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.
2022 Cannes Film Festivali filmleri şöyle:
ALTIN PALMİYE - ANA YARIŞMA
Armageddon Time - James Gray
Boy From Heaven - Tarik Saleh
Broker - Kore-eda Hirokazu
Brother and Sister (Frère et Sœur) - Arnaud Desplechin
Close - Lucas Dhont
Crimes of the Future - David Cronenberg
Decision to Leave - Park Chan-Wook
Eo (Hi-Han) - Jerzy Skolimowski
Forever Young (Les Almandiers) - Valeria Bruni Tedeschi
Holy Spider - Ali Abbasi
Leila’s Brothers - Saeed Roustaee
Nostalgia - Mario Martone
RMN - Cristian Mungiu
Showing Up - Kelly Reichardt
Stars at Noon - Claire Denis
Tchaïkovski’s Wife - Kirill Serebrennikov
Tori and Lokita - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne
Triangle of Sadness - Ruben Östlund
BELİRLİ BİR BAKIŞ
All the People I’ll Never Be (Retour à Séoul) - Davy Chou
Beast - Riley Keough & Gina Gammell
Kurak Günler (Burning Days) - Emin Alper
Butterfly Vision - Maksim Nakonechnyi
Corsage - Marie Kruetzer
Domingo and the Mist - Ariel Escalante Meza
Joyland - Saim Sadiq
Metronom - Alexandru Belc
Plan 75 - Hayakawa Chie
Rodeo - Lola Quivoron
Sick of Myself - Kristoffer Borgli
The Silent Twins - Agnieszka Smocynska
The Stranger - Thomas M. Wright
Volada Land - Hlynur Pálmason
The Worst (Les Pires) - Lise Akora & Romane Gueret
YARIŞMA DIŞI
Elvis - Baz Luhrmann
Final Cut (Comme Z) - Michel Hazanvicius
Mascarade - Nicolas Bedos
November - Cédric Jimenez
Three Thousand Years of Longing - George Miller
Top Gun: Maverick - Joseph Kosinski
GECE YARISI GÖSTERİMLERİ
Fumer Fait Tousser - Quentin Dupieux
Hunt - Lee Jung-Jae
Moonage Daydream - Brett Morgen
ÖZEL GÖSTERİMLER
All That Breathes - Shaunak Sen
The Natural History of Destruction - Sergei Loznitsa
Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind - Ethan Coen
CANNES PRÖMİYERLERİ
Dodo - Panos H. Koutras
Irma Vep - Olivier Assayas
Nightfall - Marco Bellocchio
Nos Frangins - Rachid Bouchareb
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