2022 Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu

15 Nisan 2022 Cuma, 17:42

Bu yıl 75'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu.

David Cronenberg, Kelly Reichardt, Chan-Wook Park, Hirokazu Kore-eda gibi sinemacıların yeni filmleri Altın Palmiye için yarışacak.

Emin Alper'in yeni filmi Kurak Günler ise festivalin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gösterilecek.

Bu yılın resmi seçkisi, festival direktörü Thierry Fremaux ve görevden ayrılan başkan Pierre Lescure tarafından açıklandı.

George Miller'ın yeni filmi "Three Thousand Years of Longing"in yanı sıra "Top Gun: Maverick" ve "Elvis" gibi iki Hollywood filmi de festivalde yarışma dışı olarak ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

2022 Cannes Film Festivali filmleri şöyle:

ALTIN PALMİYE - ANA YARIŞMA

Armageddon Time - James Gray

Boy From Heaven - Tarik Saleh

Broker - Kore-eda Hirokazu

Brother and Sister (Frère et Sœur) - Arnaud Desplechin

Close - Lucas Dhont

Crimes of the Future - David Cronenberg

Decision to Leave - Park Chan-Wook

Eo (Hi-Han) - Jerzy Skolimowski

Forever Young (Les Almandiers) - Valeria Bruni Tedeschi

Holy Spider - Ali Abbasi

Leila’s Brothers - Saeed Roustaee

Nostalgia - Mario Martone

RMN - Cristian Mungiu

Showing Up - Kelly Reichardt

Stars at Noon - Claire Denis

Tchaïkovski’s Wife - Kirill Serebrennikov

Tori and Lokita - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

Triangle of Sadness - Ruben Östlund

BELİRLİ BİR BAKIŞ

All the People I’ll Never Be (Retour à Séoul) - Davy Chou

Beast - Riley Keough & Gina Gammell

Kurak Günler (Burning Days) - Emin Alper

Butterfly Vision - Maksim Nakonechnyi

Corsage - Marie Kruetzer

Domingo and the Mist - Ariel Escalante Meza

Joyland - Saim Sadiq

Metronom - Alexandru Belc

Plan 75 - Hayakawa Chie

Rodeo - Lola Quivoron

Sick of Myself - Kristoffer Borgli

The Silent Twins - Agnieszka Smocynska

The Stranger - Thomas M. Wright

Volada Land - Hlynur Pálmason

The Worst (Les Pires) - Lise Akora & Romane Gueret

YARIŞMA DIŞI

Elvis - Baz Luhrmann

Final Cut (Comme Z) - Michel Hazanvicius

Mascarade - Nicolas Bedos

November - Cédric Jimenez

Three Thousand Years of Longing - George Miller

Top Gun: Maverick - Joseph Kosinski

GECE YARISI GÖSTERİMLERİ

Fumer Fait Tousser - Quentin Dupieux

Hunt - Lee Jung-Jae

Moonage Daydream - Brett Morgen

ÖZEL GÖSTERİMLER

All That Breathes - Shaunak Sen

The Natural History of Destruction - Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind - Ethan Coen

CANNES PRÖMİYERLERİ

Dodo - Panos H. Koutras

Irma Vep - Olivier Assayas

Nightfall - Marco Bellocchio

Nos Frangins - Rachid Bouchareb