Cannes zaferinden sonra Oscar yolunda: Wim Wenders imzalı Perfect Days'den fragman geldi!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:00

Wim Wenders'in "Perfect Days" filmi, umumi tuvalet temizleyicisi Hirayama'nın (Koji Yakusho) sıradan bir gününe odaklanan bir hikayeyi anlatıyor. Hirayama, beklenmedik bir şekilde tanıştığı yeni karakterlerle karşılaşır, bu da onda daha derin bir memnuniyet duygusu uyandırır. Film, Hirayama'nın günlük rutinini, geçmişiyle yüzleşmesini ve şimdiki zamanda, özellikle yeğeniyle mutluluğu buldukça yaşadığı değişimi sevimli bir şekilde ele alır.

Film, Hirayama'nın kasetten müzik dinleme, kitap okuma ve ağaç fotoğrafları çekme gibi alışkanlıklarını ve sakin hayatını merkeze alır. Hirayama'nın rutini, çevresindeki insanlarınkilerden farklıdır; analog bir yaşam tarzına bağlıdır. Ancak Hirayama'nın hayatı, yeni tanıştığı insanlarla olan etkileşimleri sonucunda altüst olmaya başlar. Film, Hirayama'nın içsel dünyasını ve yaşam felsefesini keşfederken, onun karakterini sinemasal bir perspektifle ele alır.

Filmde Hirayama'nın memnuniyet görüntüsünün altında yatanları keşfetmek sinemasal açıdan ilgi çekici. Wenders, Hirayama'yı sadece bir karakter olarak değil, aynı zamanda hayatın nasıl yaşanması gerektiğine dair gerçekçi bir tasvir olarak sunar. Hirayama'nın rutini, tatsız geçmişinin bir uzantısı olarak değil, ona rağmen var olan bir yaşam tarzı olarak ele alınır.

Film, 2023 Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve Koji Yakusho başrolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. "Perfect Days", Japonya'yı En İyi Uluslararası Film kategorisinde temsil etmek üzere 2023 Oscar yarışına katılacak. Film, 21 Aralık'ta Almanya'da vizyona girecek. Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli değil.