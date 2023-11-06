Barbie ve Oppenheimer tek filmde birleşse nasıl olurdu? Barbenheimer filmi geliyor!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:06

Üretken B-film yönetmeni ve yapımcısı Charles Band, "Barbenheimer" üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu film, Barbie'nin pembe dünyasını ve nükleer bombaları harmanlayacak. Band, "Bu çok aptalca bir fikir, ama 2024'e biraz mizah getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Barbenheimer" Dolltopia adlı pembe ve neşeli bir dünyada yaşayan Dr. Bambi J Barbenheimer ve erkek arkadaşı Twink Dollman'ı konu alıyor. Dr. Barbenheimer, oyuncak bebeklerin acımasız muamelesine öfkelenir ve gerçek dünyaya bir nükleer bomba yaparak karşı çıkar.

B-film dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Charles Band; "Puppet Master," "Ghoulies," "Trancers," "Demonic Toys" ve "Evil Bong" gibi kült filmlere imza attı. "Barbenheimer" bu türün geleneklerine sadık kalarak eğlenceli bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

Filmin oyuncu kadrosu ve yönetmeni hakkında henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Band, düşük bir bütçeyle çalışsa da, filmi yapmanın heyecanını ve eğlencesini vurguluyor.

"Barbenheimer" gelecek yıl çekilmeye başlanacak ve Band'in geniş filmografi içinde özel bir yere sahip olacağa benziyor. Band, "Dehşet Çok Ucuza İşlendi" sloganıyla bu projeyi tanıtıyor.

Bu eğlenceli ve alaycı film, Hollywood'un büyük anlarını ve kültürel fenomenlerini kendi tarzıyla işlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, filmle uyumlu ticari ürünler de düşünülüyor, özellikle özel tasarlanmış bebekler.

"Barbenheimer" Band'in önceki çalışmalarını sevenler ve kara mizah dolu bir komedi arayan izleyiciler için ilginç bir seçenek olabilir.