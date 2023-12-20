Carey Mulligan ve Bradley Cooper'ın büyüleyici performanslarıyla 'Maestro': Leonard Bernstein'ın hayatına çağrı...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 20:39

Güncelleme: 20.12.2023 - 20:41

Bradley Cooper'ın canlandırdığı orkestra şefi Leonard Bernstein'ın hayatını anlatan film Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Filmde Carey Mulligan ön planda yer alıyor. Felicia Montealegre rolünde, Bernstein'ın zeki eşi olarak, her sevgi dolu kucaklamasını ve küçümsemesini geri plana atmak zorunda olan bir karakteri canlandırıyor. Bu, tepkisel bir performans ve Mulligan bunu yürek parçalayıcı bir evrensellikle oynuyor. O, Cooper'ın aksine izleyiciyle daha güçlü bir bağ kuruyor.

Cooper'ın Bernstein olarak performansı ustaca bir yeniden yapım ancak soğuk bir dokunuş olarak kalıyor. Aktör, Bernstein'ın diksiyonunu ve tavrını, kibirli ve hızlı konuşma tarzını yansıtmayı hedeflemiş. Film boyunca, Bernstein'ın kamera önünde olduğu düşünülecek bir atmosfer hakim.

Maestro, Cooper'ın gerçek bir vizyona sahip bir yönetmen olduğunu gösteriyor. Film, genç Bernstein'ın Bruno Walter'ın yerine geçme çağrısını canlandırdığı destansı bir anla olan başarılı bir şekilde sahnelenen açılış sahnesiyle dikkat çekiyor. Ancak film, Bernstein'a tam bir bakış sunma iddiasında değil ve hayatının ve kariyerinin birçok yönü eksik.

Maestro, özellikle uzun veya yoğun bir film değil. Cooper'ın bu filmi "biyografik" olarak tanımlamaktan hoşlanmadığı söyleniyor ve bunun nedenini anlamak zor değil. Film, gerçek Bernstein'ın söylediği açılış cümlelerine sadık kalıyor gibi görünüyor: "Bir sanat eseri sorulara cevap vermez, onları kışkırtır; ve asıl anlamı çelişkili cevaplar arasındaki gerilimdedir."