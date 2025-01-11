'Carmen' balesi izleyicisi ile buluştu...
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneledi.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturdu.
Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan, Georges Bizet'in klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.
Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olurken, Varas ve Kıvanç Tepe orkestrayı dönüşümlü yönetti.
Dekoru Tayfun Çebi'ye, kostümleri Gülay Korkut'a ait eserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.
İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in, Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan iki perdelik bale, koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor
- Art arda üç uçak kazası!
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- MHP'li vekil 'Abdullah Öcalan beyefendi' dedi
- Birçok büyükelçiliğe yeni atama!
- Başına 25 milyon dolar ödül koydular