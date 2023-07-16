Caz festivali son haftasına girdi

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Festival, 17 Temmuz’da Afro-pop’un en önemli müzisyenlerinden Fatoumata Diawara; 18 Temmuz’da Amerikan tarihine ışık tutan şarkılarıyla pürüzsüz caz vokali Lizz Wright; 19 Temmuz’da ise caz, flamenko, Latin müziklerine eşsiz vokaliyle hayat veren Elif Sanchez ve “İstanbul Cazının Üç Kuşağı” ile sona erecek.



