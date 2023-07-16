Caz festivali son haftasına girdi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, son haftasında usta müzisyenleri ve başarılı projelere yer vermeye devam ediyor.
Festival, 17 Temmuz’da Afro-pop’un en önemli müzisyenlerinden Fatoumata Diawara; 18 Temmuz’da Amerikan tarihine ışık tutan şarkılarıyla pürüzsüz caz vokali Lizz Wright; 19 Temmuz’da ise caz, flamenko, Latin müziklerine eşsiz vokaliyle hayat veren Elif Sanchez ve “İstanbul Cazının Üç Kuşağı” ile sona erecek.
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