İstanbul Caz Festivali kapsamında The Lumineers sahne aldı

The Lumineers, 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında Parkorman'da sahne aldı. The Lumineers öncesinde ise Türkiye'nin yeni nesil topluluklarından Adamlar sahne aldı. Geceye sevilen şarkılarından "Brightside" ile devam eden The Lumineers, daha sonra aralarında "Ho Hey", "Cleopatra", "A.M. Radio" ve "Stubborn Love" gibi şarkılarının olduğu bir seçkiyi seslendirdi.

Konserde vokalde Wesley Schultz, piyanoda Jeremiah Fraites, bas gitarda Byron Isaacs klavyede Stelth Ulvang ve kemanda Lauren Jacobson yer aldı.

"Ho Hey" ile 2012'de yaptıkları başarılı çıkışın ardından Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazanan The Lumineers, 10 yıl gibi kısa bir sürede modern folk türünün en büyük grupları arasında yerini sağlamlaştırdı.

Grup, "Stubborn Love", "Ophelia", "Angela" ve "Cleopatra" gibi şarkılarıyla bir hayran kitlesine ulaştı.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İki hafta boyunca 40'a yakın konser gerçekleşecek festivalde, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival müzikseverleri yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock müziğin usta isimlerine kadar keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

30. İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'da sona erecek.