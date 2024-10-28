Caz’ın enerjisi Ankara’yı saracak
Caz severlerin geleneksel buluşması Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor.
‘Caz Enerjisi’ temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan festival 20 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak.
Birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleriyle Başkentlilere sanatla dolu 10 gün yaşatacak müzik şöleni uluslararası caz tutkunlarını da ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival başkentin birçok mekanında cazseverlerle buluşacak. Uluslararası çok sayıda sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival 30 Kasım’da sona erecek.
Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin programına ’cazdernegi.org’ adresinden ulaşılabiliyor.
Etiketler: #caz festivali #Uluslararası Ankara Caz Festivali
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