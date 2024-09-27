19. Alanya Uluslararası Caz Festivali başladı

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Festivali Kızılkule Meydanı'nda başladı.

19. Alanya Uluslararası Caz Festivali başladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 20:47

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Festivali başladı.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, vokallini Hayati Kafe'nin yaptığı "The Viking of Jazz"da piyanoda Carl Orrje, kontrbasta Patrick Boman, davulda Jesper Kviberg sahneye çıktı.

Gecenin ikinci etkinliğinde ise Judith Nijland'ın vokalliğini üstlendiği "Jazz Tribüne to Abba"da piyanoda Tico Pierhagen, kontrbasta Pieter Althuis, davulda Peter Weissink yer aldı.

Festivalde yarın Selen Beytekin ve Cecilia Krull sahneye çıkacak.

Festival, 29 Ekim'de sona erecek.


Etiketler: #caz festivali #caz #Alanya

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