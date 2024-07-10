Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:13

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:13

Cehennem Üçgeni filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jazz Boon üstleniyor. Peki, Cehennem Üçgeni filminin konusu ne? Cehennem Üçgeni filminin oyuncuları kim?

CEHENNEM ÜÇGENİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç polis memuru, görevleri sırasında rastladıkları birtakım bulguların işaret ettiği polis teşkilatındaki yolsuzluğu açığa çıkartmaya çalışırlar. Bu üç polis, kendi teşkilatlarının içinde var olan yolsuzluğu ortaya çıkartmanın yanı sıra, bir diğer zorlu mücadeleyi de aynı anda verirler; hangi meslektaşlarının güvenilir olduğunu keşfetmek. Yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir teşkilat ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan üç polis memuru, adaleti sağlama konusunda ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye kararlıdırlar.

BİRİCİK SEVGİLİM OYUNCULARI KİM?